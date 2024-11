Großkunde zieht ab: 400 Logistik-Jobs bei Baur in Gefahr

Die Baur Fulfillment Solutions-Gruppe (BFS) schließt ihren Standort in Weismain im Landkreis Lichtenfels. 400 Jobs in der Logistik sind nach Angaben eines Unternehmenssprechers davon betroffen. Der Grund: Die Bekleidungsmarke s.Oliver habe ihren Vertrag mit BFS zum April kommenden Jahres gekündigt.

Der Großkunde s.Oliver steuert den Versand der Ware künftig aus einem neu errichteten Logistikzentrum im unterfränkischen Dettelbach. Die Baur Fulfillment Solutions-Gruppe habe die Mitarbeiter über diesen unausweichlichen Schritt der Standortschließung informiert und bemühe sich, die Zahl der Kündigungen so gering wie möglich zu halten, heißt es.

Baur-Standort Weismain: Kündigungen unausweichlich

Derzeit führe BFS intensive Verhandlungen mit dem Betriebsrat. Dabei gehe es neben dem Erhalt von Arbeitsplätzen auch um alternative Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Schließung des Standorts Weismain solle so sozialverträglich wie möglich geregelt werden, teilt das Unternehmen mit. Nach BR-Informationen werden Kündigungen allerdings unausweichlich sein.

Die BFS-Gruppe ist Teil der Baur-Gruppe, die zum Otto-Konzern gehört. Im benachbarten Altenkunstadt hat der Otto-Konzern in diesem Jahr ein neues Logistikzentrum eröffnet. Nach Unternehmensangaben arbeiten rund 1.400 Mitarbeiter an dem Standort. Das Logistikzentrum, in dem nach Unternehmensangaben bis zu sechs Millionen Artikel lagern, gilt als eines der modernsten Versandzentren Europas.