Kein zweiter Zauberfuß für den FCB - Wirtz verlängert bei Bayer!

Ein Zauberfuß-Duo mit Jamal Musiala und Florian Wirtz in den Hauptrollen wird es beim FC Bayern wohl nicht so schnell geben. Denn der 21-jährige Ausnahmespieler soll nach Kicker-Informationen seinen ohnehin bis 2027 laufenden Vertrag mit Double-Sieger Leverkusen gerade vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert haben.

"Wusiala" nur in der Nationalmannschaft

Ein Wechsel des Nationalspielers, der in der Nationalmannschaft zusammen mit Bayern-Youngster Musiala immer wieder außergewöhnlich performt und die Fans auch in Leverkusen ins schwärmen bringt, dürfte im Sommer damit endgültig vom Tisch sein. Zuletzt hatten sich neben Rekordmeister Bayern München auch mehrere europäische Top-Klubs wie Real Madrid oder Manchester City Interesse am großen fußballerischen Potenzial von Wirtz.

Die Meldung sorgte auch international für Aufmerksamkeit. "Paukenschlag", schrieb Sport in Spanien. Und die As meinte: "Dies könnte ein Rückschlag für Real Madrid sein, das Wirtz eigentlich schon in diesem Sommer verpflichten wollte, aber diese Verlängerung könnte seine Ankunft verzögern."

Keine Bestätigung von Leverkusen

Leverkusen wollte die Vertragsverlängerung auf SID-Anfrage vorerst allerdings nicht bestätigen. "Bayer 04 pflegt seit Jahren schon ein sehr vertrauensvolles und enges Verhältnis zu Florian Wirtz und dessen Familie. Vertragsangelegenheiten werden dabei nach wie vor und ausschließlich zwischen der Bayer 04 Geschäftsführung und der Familie Wirtz besprochen", hieß es in der Mitteilung. Ein mögliche Einigung werde man gegebenenfalls im "Einvernehmen mit der Familie Wirtz" transportieren.

Juwel Wirtz entwickelt sich bei Leverkusen prächtig

Wirtz war mit 16 Jahren im Januar 2020 vom 1. FC Köln nach Leverkusen gewechselt. Dort entwickelte er sich glänzend und ist heute einer der begehrtesten Offensivspieler Europas. In der vergangenen Saison gewann er mit Leverkusen die Meisterschaft und den DFB-Pokal, in der laufenden Bundesliga-Saison kommt er bisher auf sechs Tore und fünf Vorlagen - sein Marktwert wird mit 130 Millionen Euro beziffert.