Thomas Dreßen: Vom Weltklasse-Abfahrer zum Trainer in spe

Thomas Dreßen, einst Sieger in Kitzbühel, möchte sich noch nicht so recht in den Ruhestand verabschieden. "So richtig in Rente gehen kann ich noch nicht, das geht nicht", erklärt er im "Blickpunkt-Sport"-Interview im BR Fernsehen. Stattdessen hat er sich entschieden, seine Zeit zu nutzen und ein neues Kapitel in seiner Skisport-Karriere aufzuschlagen – als Trainer.

Die C-Lizenz hat Dreßen in der Tasche

Erste Erfahrungen im Trainerberuf hat Dreßen bereits gesammelt: "Ich habe Zeit und die fülle ich aus, indem ich ein bisschen als Trainer fungiere", sagt er. Mit der C-Lizenz in der Tasche möchte er seine Kenntnisse an die nächste Generation weitergeben: "Ich habe mit den Athleten gesprochen und ihnen gesagt, dass ich nicht umsonst den Trainerschein gemacht habe und habe ihnen auch gesagt, wenn ich da bin, dass sie mich bitte als hoffentlich akzeptieren sollen oder so sehen sollen und auch so auf mich zugehen sollen."