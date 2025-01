Dreßen zu Stürzen im Skirennsport: "Das darf einfach nicht sein"

Fahrt aufgenommen hat die Sicherheitsdebatte nach der schweren Verletzung von Cyprien Sarrazin in Bormio: "Da musst du schon aufpassen, dass du den Sport nicht von innen raus jetzt schon fast kaputt machst", so Dreßen. Ihm ist es wichtig, nicht zu viel Verantwortung auf die Athleten zu laden: "Wenn du vorne mitfahren willst, dann musst du einfach bereit sein, das nötige Risiko einzugehen." Aus seiner Sicht seien die Folgen des Risikos das Problem.

Sind Einheitsanzüge die Lösung?

Einheitsanzüge, wie sie Felix Neureuther fordert, findet auch Dreßen "einen Versuch wert." So würden die Athleten etwas langsamer werden: "Das macht einen riesigen Unterschied, ob du mit 3 bis 5 km/h langsamer an die ein oder andere Stelle kommst." Nur aufs Material zu schauen, sei aber zu wenig, so Dreßen, man müsse die Präparierung der Strecken überdenken: "Letztes Jahr in Wengen war es schon sehr extrem von der Präparierung her. Bormio ist jedes Jahr aufs Neue extrem, obwohl es dann immer wieder heißt: Heute ist es einfacher und dann schmeißt es doch wieder viele Leute."

Bei jedem Rennen Angst davor, dass etwas passiert

Zwar guckt Thomas Dreßen noch jedes Rennen, "aber es hat mittlerweile Situationen und Rennen gegeben, wo man schon fast ein bisschen Angst hatte, weil man schon das Gefühl hatte, heute passiert wahrscheinlich wieder irgendwas. Das darf einfach nicht sein, weil am Ende des Tages muss der Sport fair sein, sicher sein." Den ersten Schritt in diese Richtung will ein runder Tisch bei den Weltmeisterschaften in Saalbach Anfang Februar machen.