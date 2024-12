Weihnachten statt Wettkampf: Bayerns Athleten sind besinnlich

Bayerns Sportlerinnen und Sportler freuen sich nach einem turbulenten Sportjahr mit tausenden Reisekilometern darauf, an Weihnachten Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Für einige Wintersportler ist die Besinnlichkeit aber auch schnell wieder vorbei.

Die Biathletinnen und Biathleten haben nur eine kurze Pause

Biathletin Franziska Preuß sehnt sich nach Ruhe: "Ich freue mich einfach, dass ich es geschafft habe, es heim geht und mal kurz Pause ist." Die Oberbayerin hat wenig Zeit zur Erholung: "Für uns ist es anderthalb Tage ruhiger, dann geht's schon relativ schnell mit dem Training weiter, aber es ist trotzdem eine schöne Zeit auch für uns."

Selina Grotian hat sich das erste Weihnachtsgeschenk bereits selbst gemacht. In Annecy holte die 20-Jährige ihren ersten Weltcupsieg. "Weihnachten bedeutet für mich, die Zeit mit der Familie daheim zu verbringen und die Zeit zu genießen", so die Athletin vom SC Mittenwald.

Auf gute Bedingungen auch während der Festtage hofft Philipp Nawrath: "Ich verbringe meine Weihnachten wieder daheim im Allgäu. Ich freue mich schon, meine ganze Familie wiederzusehen. Ich hoffe, dass es auch Schnee gibt daheim."

Olympische und Paralympics-Helden verbringen Zeit mit der Familie

Der Schwimmer und Goldmedaillengewinner bei den Paralympics in Paris, Taliso Engel, hat etwas länger frei: "Ich werde meine Weihnachtsfeiertage auch mit der Familie verbringen und danach geht's dann ganz entspannt in den Urlaub." Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler feiert gleich zweimal Weihnachten. "Dadurch, dass meine Familie einerseits in München ist und meine Freundin in Genf, verbringen wir den Abend des 24. zusammen in München und am 25. Morgens geht es nach Genf, um dann in der Schweiz noch mal zu feiern", erzählte Deutschlands Sportler des Jahres.

Die in Paris zweifach goldgekürte Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl feiert nicht nur mit ihrer eigenen Familie, sondern auch mit der Besitzerin ihrer Stute Dalera.