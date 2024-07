Wählen Sie den Bayerntreffer im Juni

Wir haben wieder sechs schöne Tore aus dem bayerischen Amateurfußball für Sie zusammengestellt. Jetzt ist es an Ihnen, für den Bayern-Treffer des Monats Mai abzustimmen. Unsere Auswahl:

Tor Nr. 1: Maximilian Putz – DJK Vilzing (Regionalliga Bayern)

Sensationeller Treffer in einem verrückten Fußballspiel: Maximilian Putz ist Torwart beim Regionalligisten DJK Vilzing. Beim Saisonauftakt der DJK bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg gelang dem Vilzinger Hintermann neben vielen Paraden ein besonderes Kunststück: Er erzielte per Abschlag ein Tor aus 80 Metern zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung der Gäste. Der 33-Jährige nahm den Ball nach einem Angriff des Nürnberger Nachwuchses auf und schlug ihn einfach mal nach vorne. Der Abschlag wurde immer länger, die Kugel setzte einmal auf und flog dann über den verdutzten FCN-Keeper hinweg ins Tor. Die Gäste aus Vilzing entschieden die wilde Regionalliga-Partie am Ende 5:3 für sich. Der spektakuläre Bayern-Treffer des Monats Juli 2023 wurde sogar zum ARD-Tor des Monats gewählt.

Endstand: 1. FC Nürnberg II – DJK Vilzing 3:5 (0:2)

Tor Nr. 2: Christoph Vilsmaier – TSV Reischach (Kreisliga)

Unhaltbar in den Winkel: Mit einem echten Traumtor machte Christoph Vilsmaier beim 3:0-Erfolg des TSV Reischach über den TSV Bad Reichenhall den Deckel auf die Kreisliga-Partie am dritten Spieltag: Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde nur unzureichend geklärt und dabei unfreiwillig verlängert. Im Rückraum lauerte der 27-jährige Reischacher Angreifer und knallte den Ball in der 87. Spielminute mit seinem starken rechten Fuß per Direktabnahme sensationell und unhaltbar ins lange obere Eck zum 3:0-Endstand.

Endstand: TSV Reischach – TSV Bad Reichenhall 3:0 (1:0)

Tor Nr. 3: Niklas Schmidbauer – TV Aiglsbach (Bezirksliga)

Aus 50 Metern in die Maschen: Niklas Schmidbauer brachte den TV Aiglsbach im Bezirksliga-Heimspiel gegen den ASCK Simbach am Inn in der 36. Minute auf die Siegerstraße – und wie! In der eigenen Hälfte eroberte der 25-Jährige den Ball und trieb ihn bis zur Mittellinie. Dann wurde es kurios: Der Verteidiger erkannte, dass der Torwart der Gäste etwas zu weit vor seinem Tor stand und nahm auf Höhe der Mittellinie Maß. Der Ball senkte sich perfekt hinter dem überraschten Gäste-Keeper Andreas Kirschner ins Netz. Die Hausherren entschieden die enge Partie 3:2 für sich.

Endstand: TV Aiglsbach – ASCK Simbach am Inn 3:2 (2:0)

Tor Nr. 4: Markus Kofler – TSV Vilslern (A-Klasse)

Per Fallrückzieher zur Entscheidung! Beim Stand von 1:1-Unentschieden erzielte Markus Kofler in der 81. Minute per Kunstschuss für seinen TSV Vilslern den Siegtreffer in der A-Klasse-Partie gegen den SSV Eggenfelden II. Nach einem scharf getretenen Eckball setzte der 31-jährige Mittelfeldspieler am vorderen Eck des Fünfmeterraums zum Fallrückzieher an und jagte den Ball unhaltbar zum 2:1-Siegtreffer in die lange Ecke.

Endstand: TSV Vilslern – SSV Eggenfelden II 2:1 (1:0)

Tor Nr. 5: Florian Rupprecht – FC Langengeisling (Bezirksliga)

Florian Rupprecht schreibt Amateurfußball-Geschichte: Dem Stürmer vom FC Langengeisling gelang im Auswärtsspiel beim SVN München am 17. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost ein Treffer, der zweifellos der Rubrik Traumtor zuzuordnen ist. Direkt nach dem Anpfiff der Partie versenkte Rupprecht den Ball direkt und ohne eine weitere Berührung nach genau 2,9 Sekunden im gegnerischen Tor. Es war der erste Ballkontakt in diesem Spiel. Für den 24-Jährigen war der Distanzkracher sein viertes Saisontor, das zudem mit einem Sieg belohnt wurde. Der FC Langengeisling feierte am Ende einen ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg beim SVN München. Der Bayern-Treffer des Monats November 2023 ist zugleich das bis dato schnellste im Video dokumentierte Tor im bayerischen Amateurfußball!

Endstand: SVN München – FC Langengeisling 0:4 (0:3)

Tor Nr. 6: Bastian Rubenbauer - SV Raigering (Kreisliga, Hallen-Stadtmeisterschaft)

Titel erfolgreich verteidigt: Im Finale der Amberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft gegen den SC Germania Amberg erzielte Bastian Rubenbauer, Torwart des SV Raigering, zwei Sekunden vor Schluss den Siegtreffer für sein Team und sicherte seinen Farben damit zum zweiten Mal in Folge den Titel. Spektakel pur! Als sich alle bereits mehr oder weniger auf eine Entscheidung vom Punkt einstellten, nahm der der 19-jährige Keeper aus der eigenen Spielhälfte Maß und traf mit einem präzisen Schuss unten rechts neben dem Pfosten zum Finalsieg!

Endstand: SC Germania Amberg – SV Raigering; 0:1

Tor Nr. 7: Luis Maier - TSV Köditz (U9-Junioren, Hallenturnier)

Besser als Zlatan: Beim U9-Hallenturnier des FC Wüstenselbitz in der Dreifachturnhalle in Marktleugast gelang Luis Maier vom TSV Köditz ein Traumtor der Marke Ibrahimovic. Nach einem weiten Abschlag des Torhüters setzt der Siebenjährige am gegnerischen Strafraum zum Fallrückzieher an und versenkte den Ball artistisch in den Maschen. Der gegnerischen Torhüter konnte nur staunend hinterherschauen. Zlatan Ibrahimovic wäre nach diesem Treffer stolz auf den jüngsten zur Auswahl stehenden Kandidaten zum Bayern-Treffer des Jahres 2024.

Tor Nr. 8: Gennaro Sepe - Post SV Nürnberg (U19-Junioren, Bezirksoberliga)

Hat hier jemand einen Zucker-Volley bestellt? Beim Auswärtsspiel gegen den TSV Ebermannstadt hatte der 18 Jahre alte Gennaro Sepe mit seinem Doppelpack großen Anteil am 4:2-Sieg seiner Mannschaft. Einer seiner Treffer war besonders sehenswert: Nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld schoss Sepe den Ball per Direktabnahme aus der Drehung volley in den rechten oberen Winkel. Der Keeper versucht noch zu parieren, war bei diesem Abschluss aber chancenlos. Ein Tor, das man sich gar nicht oft genug anschauen kann.

Endstand: TSV Ebermannstadt – Post SV Nürnberg, 2:4 (0:1)

Tor Nr. 9: Ludwig Schranner - MTV Dießen (Kreisliga)

Blitzstart für Ludwig Schranner und sein Team! In der Kreisliga-Partie des MTV Dießen gegen den MTV Berg fiel das schönste Tor des Tages bereits rund zehn Sekunden nach Anpfiff! Kurz nach dem Anstoß bekommt Ludwig Schranner den Ball zugespielt und mit seinem ersten Ballkontakt schießt der Kapitän des MTV Dießen aus rund 80 Metern einfach auf das gegnerische Tor – und keiner kommt mehr dran! Der Ball springt im gegnerischen Strafraum einmal auf und landet im Tor! Ein wohl einmaliges Tor in der Karriere und ein sensationeller Auftakt in die Kreisliga-Partie, auch wenn es für Schranner und sein Team am Ende nicht zum Sieg reichen sollte.

Endstand: MTV Dießen – MTV Berg 3:3 (2:1)

Tor Nr. 10: Daniel Breitenberger - TSV Arnbach (Kreisklasse)

Das war von der Nummer sieben des TSV Arnbach genauso geplant. Im Kreisklassen-Duell gegen den TSV Schwabhausen drängte der TSV Arnbach auf die Führung. Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld wehrten die Gäste dann nur unzureichend ab. An der Strafraumgrenze nahm Breitenberger Maß und setzte zum Seitfallzieher an. Der Ball schlug unhaltbar im linken oberen Winkel ein. Trotz des Traumtores kam es am Ende zwar nur zur Punkteteilung, zur Kreisklassen-Meisterschaft und zum Bayern-Treffer des Monats Mai 2024 reichte es am Ende aber trotzdem!

Endstand: TSV Arnbach – TSV Schwabhausen 1:1 (1:0)