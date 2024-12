"Nationale Gruppe": Eisenbichler und Schmid greifen ein

Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag (30. Dezember 2024) bekannt. Beim Auftaktspringen in Oberstdorf hatte der DSV noch auf eine "nationale Gruppe", die jeder gastgebende Skiverband bei zwei seiner Weltcupspringen stellen darf, verzichtet.

Markus Eisenbichler will Chance nutzen

Vor allem Eisenbichler (TSV Siegsdorf) wird versuchen, seine Chance zu nutzen. Trainer Stefan Horngacher hatte den 33 Jahre alten Oberbayern beim Auftaktspringen in Oberstdorf nicht berücksichtigt und stattdessen Stephan Leyhe und Philipp Raimund den Vorzug gegeben. Beide schieden in Oberstdorf schon nach dem ersten Durchgang aus.

Eisenbichler, der bei der Tournee 2018/19 den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte, hatte wegen anhaltender Formschwäche letzte Saison überhaupt nicht zum Weltcup-Team gehört, kämpfte sich aber in die Mannschaft zurück. In dieser Saison steht für ein ein achter Rang beim Weltcup in Kuusamo sowie ein 13. Rang in Titisee-Neustadt zu Buche.