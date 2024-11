Gehen sie, bleiben sie? Diese Verträge laufen beim FC Bayern aus

Leroy Sané - Vertrag bis 2025

Ähnlich interessiert wie Kimmichs Situation verfolgen verschiedene Topvereine die Entwicklung bei Leroy Sané. Auch der 28-Jährige wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Auch hier können sich Verein und Spieler eine weitere Zusammenarbeit gut vorstellen.

Doch im Fall des Außenstürmers ist dessen Verhandlungsposition etwas schwächer. Nach einer langwierigen Verletzung ist Sané noch lange nicht in der Hochform, die er bislang in München ohnehin nicht allzu konstant halten konnte. "Wir machen uns Gedanken und sind froh, dass wir solche Spieler haben", sagte Eberl kürzlich über Sané - was sich auch nicht ganz so überzeugt anhört wie bei Kollege Kimmich.