FC Bayern: Eberl führt "gute Gespräche" mit Musiala und Co.

Nach drei Auswärtspartien gibt es am Samstag gegen Union Berlin (15.30 Uhr/live in der Radioreportage) für den FC Bayern endlich wieder ein Heimspiel. Die Favoritenrolle ist klar verteilt - in zehn Spielen verlor der Rekordmeister gegen die Eisernen bislang keines.

Upamecano und Dier wohl dabei

"Endlich ein Heimspiel" sagte Vincent Kompany und blickt zuversichtlich auf die Partie - auch im Hinblick auf seine verletzten Verteidiger Dayot Upamecano und Eric Dier, auf die der Coach wohl zurückgreifen kann. "Die Tendenz sieht bei beiden gut aus", sagte der Belgier. Kompany lobte am Freitag den kommenden Gegner, der mit fünf Punkten Rückstand auf die Münchner auf Platz vier der Tabelle liegt. "Bis jetzt machen sie es sehr gut, sind oben mit dabei. Wir unterschätzen sie auf keinen Fall", so der 38-Jährige.

FC-Bayern-Sportvorstand Eberl bei Musiala "sehr positiv"

Viel interessanter als die Aussagen Kompanys zum Spiel waren aber die zu einzelnen Spielern und den Vertragsverhandlungen. Max Eberl gewährte einen - wenn auch kleinen - Einblick über den aktuellen Stand.

Nach Gesprächen mit Jamal Musial, der beim 4:0-Erfolg im Pokal bei Mainz 05 mit einem Dreierpack einmal mehr brillierte, zeigt sich der Sportvorstand optimistisch. "Wir machen unseren Job und führen im Hintergrund Gespräche. Wir werden dann etwas verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt. Es ist am Laufen, ich bin aber sehr positiv", so der 51-Jährige.

Der Vertrag des Jungstars bei den Bayern läuft noch bis 2026. Die Bayern wollen mit dem Nationalspieler mit aller Macht verlängern. Musiala selbst hielt sich nach dem Pokalspiel bedeckt. "Ich kann jetzt nicht viel sagen. Es ist besser, ein bisschen mystery zu bleiben", sagte er, fügte aber auch an: "Ich bin echt glücklich. Ich hoffe, das sieht man auch."

Eberl: "Machen uns Gedanken"

Bereits im Sommer 2025 laufen die Verträge von Joshua Kimmich, Leroy Sane, Alphonso Davies, Manuel Neuer und Thomas Müller aus. Auch hier befinde man sich in "guten Gesprächen", so Eberl, der betonte, dass es wie im Fall Sané unerheblich ist, ob er auf der Bank sitzt: "Nur weil einer nicht immer spielt, heißt das nicht, dass wir nicht verlängern wollen. Natürlich spekuliert ihr, aber ich sage jetzt nicht, der bleibt zu 50, 60, 30 Prozent." Und ergänzte: "Wir machen uns Gedanken und sind froh, dass wir solche Spieler haben."

Dem Trainer gingen die Nachfragen zu den einzelnen Spielern zu weit. "Es gibt Fragen über diesen und jenen Spieler. Jeder hat dazu beigetragen, dass die Mannschaft dies leistet. Jeder ist wichtig, wir brauchen jeden", betonte der Belgier.