Skispringerin Prevc gewinnt Auftakt der Two-Nights-Tour

"Abgespeckte" Tourversion ärgert die Frauen

Neu war bei der Mini-Tour über zwei Tage der Modus: Die nur 30 Springerinnen des reduzierten Feldes - normal starten im Weltcup 40 Athletinnen - sprangen in K.o.-Duellen um den Einzug in den entscheidenden Durchgang, den die 15 Siegerinnen und die fünf besten Verliererinnen erreichten.

Rund 90 Minuten nach dem Ende der Männer-Qualifikation für das Neujahrsspringen hatten längst nicht alle der 10.000 Zuschauer an der Schanze ausgeharrt - obwohl der Veranstalter mit einer "Happy Hour" an den Getränkeständen gelockt hatte. Offiziell 3.000 Fans waren es noch, die trotz Kälte nach Sonnenuntergang und angesichts des nahenden Silvesterabends noch durchhielten.

"Packerl Duschgel" statt Siegprämie: Selina Freitag wird deutlich

Es war damit nicht ganz die gewünschte Atmosphäre für die Springerinnen, die weiter um eine vollwertige Vierschanzentournee kämpfen. Aber immerhin: Erstmals durften die Frauen gemeinsam mit den Männern an einem Tournee-Tag springen. "Trotzdem ist das bei uns immer so eine abgespeckte Version", sagte Freitag, die auch die Ungleichheit bei den Preisgeldern anprangerte: "Bei den Männern gibt es für einen Sieg in der Quali 3.000 Franken. Ich habe hier ein Bag mit Duschgel, Shampoo und vier Handtücher bekommen. Nach dem Motto: So, hier, wir hatten leider keinen 500er übrig."

Ergebnis: "Two-Nights-Tour - Erstes von zwei Springen in Garmisch-Partenkirchen