Überraschung fix: Stuttgarts Hiroki Ito wechselt zum FC Bayern

Das kommt dann doch unerwartet: Der FC Bayern München hat Hiroki Ito vom Vizemeister VfB Stuttgart verpflichtet. Die Schwaben erhalten dem medialen Vernehmen nach eine Basisablöse von 23 Millionen Euro aus München plus erfolgsabhängiger Bonuszahlungen. Der 25-Jährige, der sowohl in der Innenverteidigung als auch links hinten spielen kann, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Es ist Max Eberls erster großer Aufschlag auf dem Transfermarkt als Chef beim FC Bayern. Seit März ist der 50-Jährige als Sportvorstand tätig, im Mai hatte er nach langer Suche mit Vincent Kompany einen neuen Trainer gefunden.

Eberl: Ito bringt "neue Energie rein"

Sportvorstand Max Eberl sagte in der Vereinsmitteilung zu Ito: "Wir wollen hungrige Spieler, die neue Energie reinbringen, und Hiroki hat alles, was wir uns wünschen: Er ist ein Spieler, der Herausforderungen annimmt, sie bewältigt und kontinuierlich seinen Weg macht."

Gehen nun Alphonso Davies?

Für die bayerische Defensive bedeutet die Verpflichtung von Ito eine Entlastung. In der vergangenen Saison hatte Ex-Trainer Thomas Tuchel immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen und musste zeitweise stark improvisieren. Der bisherige Linksverteidiger Alphonso Davies wird zudem heftig mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Für Hiroki Ito selbst ist es ein großer Karriere-Sprung. Im Sommer 2021 war er vom japanischen Erstligisten Júbilo Iwata für nicht einmal eine halbe Million Euro nach Stuttgart gewechselt. In drei Jahren beim VfB sammelte der Linksfuß 98 Pflichtspieleinsätze. Auch in der abgelaufenen Saison, die Stuttgart sensationell als Zweiter - und damit noch vor den Bayern - beendete, zählte Ito zu den absoluten Leistungsträgern.

Ito dankt VfB Stuttgart und will Titel gewinnen

"Ich habe beim VfB Stuttgart immer alles gegeben und bin dem Club dankbar, nun freue ich mich auf die Herausforderung in München und will meinen Beitrag leisten, dass der FC Bayern viele Titel gewinnt", wird Ito in der Mitteilung zitiert: "Es war an der Zeit, einen neuen Schritt zu machen, für mich ist der FC Bayern dafür der perfekte Verein."

Zumeist spielte Ito unter Trainer Sebastian Hoeneß mit Nationalspieler Waldemar Anton im defensiven Zentrum, musste jedoch auch immer mal wieder auf der linken defensiven Außenbahn aushelfen. Seine Rolle fasst der japanische Nationalspieler eher konservativ aus, offensive Ausflüge halten sich bei ihm in Grenzen. In drei Jahren beim VfB kommt Ito auf zwei Treffer und fünf Vorlagen.