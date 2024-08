Kompany und der FC Bayern der Zukunft - wo läuft's, wo hakt es?

Letztes Testspiel und Pflichtspielauftakt

Ein letztes Mal kann Vincent Kompany sein Team am Dienstagabend unter Testspiel-Bedingungen aufs Feld schicken: In Unterhaching ist der österreichischen Erstligist WSG Tirol der Gegner(18.00 Uhr). Ernst wird es dann am Freitagabend: In der ersten Runde des DFB-Pokals ist der FC Bayern zu Gast beim SSV Ulm (20.45 Uhr, Livecenter BR24Sport).