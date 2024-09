"Von den Toten auferstanden": Krawietz erreicht US-Open-Finale

Es war ein Kräfte zehrendes Match für den Coburger Kevin Krawietz und seinen Doppelpartner Tim Pütz. Gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) stand das Duo im dritten Satz des Halbfinals schon ganz nah am Aus. 2:4 und 0:40 aus Sicht der Deutschen zeigte die Anzeigetafel im entscheidenden Satz, doch Krawietz und Ütz behielten die Nerven, kämpften sich zurück und entschieden am Ende das Match mit 6:3, 6:7 (9:11) und 6:4 für sich.

"Fantastisches Match" - Krawietz greift nach dritten Major-Titel

"Am Ende haben wir unsere Köpfe ausgeschaltet und einfachen weitergespielt. Wir sind nochmal von den Toten auferstanden", sagte Pütz nach dem Halbfinale in New York. "Es war ein fantastisches Match", resümierte der Oberfranke Krawietz. Die Erleichterung war den beiden nach dem gewonnenen Matchball anzumerken: Krawietz herzte seinen Doppelpartner fest und bekam eine Streicheleinheit durch die Haare als Erwiderung.

Für das Doppel ist es die erste Teilnahme an einem Major-Finale. Krawietz hat bereits zweimal die French Open gewonnen, damals allerdings mit seinem langjährigen Partner Andreas Mies, von dem er sich Ende 2022 trennte und schließlich mit Pütz einen neuen Weggefährten fand.

Final-Partie: Tipps von ehemaligen Partner Mies?

Nun greifen die beiden nach ihrem ersten Titel in einem Major Turnier. Dafür müssen sie im Finale am Samstagabend (voraussichtlich 18 Uhr MEZ) die Australier Max Purcell und Jordan Thompson gewinnen. Das Duo geht bislang äußerst souverän durch das Turnier, konnte im Viertelfinale das an eins gesetzte Zweier-Team aus Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Ceballos (Argentinien) besiegen und leistete sich in fünf Matches nur einen einzigen Satzverlust.

Ausgerechnet gegen Krawietz langjährigen Weggefährten Mies und dessen neuer Partner John Patrick-Smith brachten Purcell/Thompson an den Rand einer Niederlage. Vielleicht hat Mies ein paar Tipps, die Krawietz den Weg zum dritten Grand-Slam-Titel seiner Karriere erleichtern.