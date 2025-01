Norweger-Party und Odermatt-Aufholjagd in Schladming

Wie so oft in diesem Winter ist das Podium überwiegend in norwegischer Hand. Alexander Steen Olsen gewinnt das Nachtrennen im Riesenslalom in Schladming. Der Norweger meisterte die schwierigen Bedingungen auf der Planai am besten (1:42,75 Minuten) und gewann vor seinem Landsmann Hendrik Kristoffersen (+0,39 Sekunden). Marco Odermatt fuhr mit einer grandiosen Aufholjagd noch aufs Podium. Der nach dem ersten Lauf führende Schweizer Loic Meillard wurde am Ende Vierter (+0,61 Sekunden).

Erneute Odermatt-Aufholjagd

Marco Odermatt hätte nach dem ersten Lauf vermutlich gerne ein Déjà-vu erlebt. Der Führende in der Riesenslalom-Wertung hatte als Zwölfter im ersten Lauf fast eine Sekunde Rückstand auf das Podest (+0,90 Sekunden). Doch diese Bedingungen dürften dem Schweizer nur allzu bekannt vorgekommen sein. Auch im letzten Jahr war er nach einem verpatzten ersten Lauf weit in Rückstand gelegen, fuhr nach einem sensationellen zweiten Lauf aber noch zum Sieg.

Das gelang dem Riesenslalom-Dominator diesmal fast genauso. Am Ende wurde Odermatt Dritter und verbesserte sich um neun Plätze. "Ich habe sehr viel Glück in Schladming", strahlte der Schweizer und fand, er sei "für besseres Skifahren im zweiten Durchgang sehr gut belohnt worden".