Die Fränkische Fastnacht 2025 im BR Fernsehen

Der Höhepunkt der fränkischen Fastnacht im BR Fernsehen rückt näher: In wenigen Wochen heißt es wieder "Fastnacht in Franken" live aus Veitshöchheim. Die Kultsendung hält auch diesmal viele Überraschungen bereit. Da die diesjährige Session bis zum 5. März dauert, stehen im BR Fernsehen wieder eine große Auswahl Sendungen auf dem Programm – unter anderem die "Närrische Weinprobe", "Franken Helau" und "Schwaben weissblau - Hurra und helau!" sorgen für beste närrische Unterhaltung. "Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können sich jetzt die nächsten 4 Freitage im Kalender anstreichen", freut sich Anja Miller, Leiterin von BR Franken. Neben beliebten Fastnacht-Stars sind dieses Jahr auch einige neue Gesichter mit dabei.

Die "Närrische Weinprobe" als Auftakt in die Session

Bei der "Närrischen Weinprobe" wird geschunkelt, gefeiert und gelacht. Durch die Sendung führt Martin Rassau von der Comödie Fürth. Zum ersten Mal allein an seiner Seite: Eva Brockmann, die die Weine präsentiert. Beim Frankenwein unterhalten vertraute Künstler wie Sven Bach, Philipp Weber und Fredi Breunig. Außerdem bekommen auch neue Akteurinnen und Akteure hier eine Möglichkeit, sich auf der Fernsehbühne zu beweisen. So zeigen sich unter anderem Maria Anetzberger als Kellnerin sowie Brigitte und Killen McNeill mit einer fränkischen "Dinner for One"-Fassung. "Die Närrische Weinprobe" bietet eine bunte Mischung aus Wortwitz, Musik und süffigem Wein im einmaligen, stimmungsvollen Ambiente des Staatlichen Hofkellers unter der Residenz in Würzburg.

Sendedatum "Närrische Weinprobe": 31.01.2025, um 20:15 Uhr. Wiederholung: 04.03.2025, um 09:45 Uhr.

"Franken Helau" aus Gößweinstein

"Franken Helau" kommt 2025 aus dem Wallfahrtsort Gößweinstein in der Fränkischen Schweiz. Zusammen mit dem Fosanochtsverein Allamoschee aus Effeltrich, den "Heiligen" Stadtschnecken aus Heiligenstadt und dem Faschingskomitee Kühlenfels wird der Narrenkübel Gößweinstein ein 90-minütiges Programm mit Bütt, Sketch, Tanz und Musik auf die Bühne bringen. Themen gibt es genug: die Bierregion Oberfranken, das Kletter-Dorado Fränkische Schweiz, der oberfränkische Dialekt und vieles mehr.

Mit "Franken Helau" verfolgt der Bayerische Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Fastnacht-Verband Franken e.V. das Ziel, Fastnacht, Fasching und Karneval in seiner ursprünglichen Form zu bewahren und einem großen Publikum zu präsentieren. Die Auswahl trifft der Fastnacht-Verband Franken in Abstimmung mit dem BR. Die Sendung "Franken Helau" kommt abwechselnd immer aus einem der fränkischen Regierungsbezirke.

Sendedatum "Franken Helau": 07.02.2025, um 20:15 Uhr. Wiederholung: 03.03.2025, um 10:15 Uhr.

Zum 22. Mal: "Schwaben weissblau – Hurra und helau!"

Zum Fasching in Bayerisch-Schwaben verwandelt sich die Stadthalle Memmingen in einen närrischen Hexenkessel, wenn es heißt: "Schwaben weissblau – Hurra und helau". Die Kultveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) findet heuer zum 22. Mal statt und feiert mit dieser Schnapszahl ein für die Narren besonderes Jubiläum.

Sendedatum "Schwaben weissblau – Hurra und helau!": 14.02.2025, um 20:15 Uhr.

"Fastnacht in Franken" mit Besuch aus der Oberpfalz

Das Geheimnis kann gelüftet werden: Die Altneihauser Feierwehrkapell'n aus der Oberpfalz hat zugesagt und wird den Franken mal wieder den Marsch blasen. Neben den beliebten Fastnacht-Stars wie Michl Müller, der Närrischen Putzfraa Ines Procter, Sebastian Reich mit Nilpferd-Dame Amanda und vielen anderen, werden dieses Jahr auch zwei Überraschungsgäste auftreten, die man nicht unbedingt bei der Fastnacht in Franken erwartet hätte.

Spannend wird es auch politisch: Die Fastnacht in Franken fällt diesmal auf den Freitag vor der Bundestagswahl. Doch einen Maulkorb für die Fastnachter wird es nicht geben. "Das genau macht die Fastnacht ja aus, dass sie den Mächtigen den Spiegel vorhält", betont Anja Miller, Leiterin von BR Franken. So hat sich Matthias Walz am Klavier bereits mit Politiker-O-Tönen ausgestattet, und Volker Heißmann sowie Martin Rassau werden bei ihrem Gang durch die Reihen die Politik aufs Korn nehmen.

Trotz Bundestagswahl bleibt es eine klassische Fastnacht mit Kokolores, Musik und Tanz – unter anderem von den amtierenden deutschen Meistern im Gardetanz, der Selleriegarde der Buchnesia aus Nürnberg.

Auch dieses Jahr ist der Bayerische Rundfunk wieder live mit der Frankenschau aktuell und der Abendschau am roten Teppich in Veitshöchheim dabei, um einen ersten Blick auf die fantasievollen Kostüme der bayerischen Prominenz zu werfen. Zwischen 18:30 Uhr und dem Start von "Fastnacht in Franken" wird live "Fastnacht in Franken – Der Countdown" in der ARD Mediathek gestreamt.

Sendedatum "Fastnacht in Franken": 21.02.2025, um 19:00 Uhr. Wiederholungen: 22.02.2025, um 20:15 Uhr und 04.03.2025, um 12:30 Uhr.

Sendedatum "Abendschau": 21.02.2025, um 17:30 Uhr.