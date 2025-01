Riesenslalom der Frauen am Kronplatz - live im Stream & TV

WM-Generalprobe für die Riesenslalom-Spezialistinnen am Kronplatz: Auf der Piste "Erta" messen sich Sara Hector, Federica Brignone und Co. ein letztes Mal in dieser Disziplin vor der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm.

Beide Durchgänge werden am 21.01. ab 10.25 Uhr bzw. 13.30 Uhr live übertragen.

Die Siege in der laufenden Saison im Riesenslalom machten zwei Athletinnen untereinander aus: die Italienerin Federica Brignone (Sölden, Semmering) und die Schwedin Sara Hector (Killington, Karnjska Gora). Doch auch andere haben das Zeug zu gewinnen - allen voran Alice Robinson. Drei Mal stand die Neuseeländerin im laufenden Winter schon auf dem Podest. Schafft sie es am Kronplatz auf das oberste Treppchen? Auch die Schweizerin Lara Gut-Behrami zählt zu den Topfavoritinnen - beim letzten Rennen am Kronplatz stand sie ganz oben.

Das kleine DSV-Team hingegen war bisher noch weit weg von den vorderen Rängen: Emma Aicher hatte ihre bisherige Saison-Bestplatzierung mit einem 19. Platz in Killington. Lena Dürr, die beim Weltcup-Auftakt in Sölden mit einem zehnten Platz aufgezeigt hatte - konnte die souveräne Leistung in den folgenden Rennen nicht wiederholen. Auch Fabiana Dorigo, die es in Sölden überraschend in den zweiten Durchgang geschafft und gepunktet hatte (24.), wartet weiterhin auf ihren Durchbruch.