Robinson krönt sich zur "Prinzessin vom Kronplatz"

Aicher nicht in Lauf zwei, Dorigo und Fritz raus

Die anderen DSV-Frauen hingegen hatten ihre Schwierigkeiten mit der "Erta"-Piste: Emma Aicher (SC Mahlstetten) hat die Top 30 mit 2,97 Sekunden Rückstand verpasst. Ski-Löwin Fabiana Dorigo und Jana Fritz fielen beide wenige Tore vor dem Ziel aus.

Das Weltcup-Rennen am Kronplatz war die WM-Generalprobe für die Riesenslalomfahrerinnen. Das nächste Rennen in der Disziplin findet dann im Rahmen der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm im Februar an.