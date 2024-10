FC Bayern II - Schw. Augsburg | 25.10., 19 Uhr | Livestream

In der Regionalliga Bayern steht das nächste BR24Sport-Livespiel an. Die zweite Mannschaft des FC Bayern München empfängt am 17. Spieltag den überraschend starken Aufsteiger TSV Schwaben Augsburg. Es ist das Duell des Siebten gegen den Neunten in der vierten Liga.

Gerade für die Münchner, die aktuell zwei Spiele weniger als der Spitzenreiter Schweinfurt aufweisen, ist die Partie eine wichtige, um den Anschluss an die Spitzenplätze - und damit dem Aufstiegsrang eins - zu halten. Die Augsburger wollen dagegen weiterhin ihren Mittelfeldplatz sichern. Es geht für beide Teams auch um Wiedergutmachung: Zuletzt hatten die Münchner nur 1:1 gegen Türkgücü München gespielt, Augsburg unterlag Nürnberg II 0:3.

BR24Sport überträgt live aus dem Grünwalder Stadion in München am Freitag, 25. Oktober, ab 18.55 Uhr.