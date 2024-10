Nur ein magerer Punkt: Ingolstadt kann Verl nicht schlagen

Der FC Ingolstadt ist zwar weiter auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur, ein Dreier gegen den SC Verl wäre allerdings ein deutliches Zeichen für den Aufschwung gewesen. Doch gegen die Gäste aus dem Tabellenkeller der 3. Liga reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden. Und so trennen die Schanzer nach dem 10. Spieltag weiter nur zwei Punkte vom Tabellen-18.

"In allen Belangen ein richtig gutes Spiel", resümierte Sabrina Wittmann nach dem Duell. Allerdings ist die Schanzer-Trainerin "traurig, dass wir keine drei Punkte hiergelassen haben".

Rückstand nach 11 Minuten

Die Schanzer waren gegen den SC Verl zwar deutlich besser ins Spiel gekommen, doch nach einem Eckstoß unglücklich in Rückstand geraten. Aus dem Nichts stand es in der 11. Minute 1:0 für den Tabellen-18.

Yari Otto hatte den Ball flach in den Rückraum gebracht, wo Marcell Benger direkt abzog. Eigentlich war das Spielgerät nicht optimal aufs Tor gekommen, doch Pascal Testroet hatte den Ball beim Klärungsversuch so unglücklich abgefälscht, dass er unhaltbar für FCI-Keeper Marius Funk links im Tor einschlug.

Grönning trifft zum Ausgleich

Der verdiente Ausgleich gelang dem Team von Sabrina Wittmann in der 64. Minute durch den nach der Pause eingewechselten Sebastian Grönning. Mittelfeldmann Yannick Deichmann hatte aus dem Halbfeld eine gefühlvolle, punktgenaue Flanke an den zweiten Pfosten geschickt. Dort war Grönning herangerauscht und hatte das Leder per Kopf wuchtig eingenetzt. Der entscheidende Treffer wollte beiden Teams nicht gelingen und so blieb es beim 1:1 und der Ausbeute von jeweils nur einem Punkt.