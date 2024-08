Abstecher ins Cafe - Radprofi Politt mit Magenproblemen

Beim olympischen Straßenrennen hatte Nils Politt 60 km vor dem Ziel noch eine Attacke gestartet, die die Top-Favoriten um den belgischen Favoriten Remco Evenepoel ordentlich unter Druck setzte. Doch plötzlich hielt der Kölner überraschend vor dem pittoresken Cafe des Deux Moulins, bekannt aus dem Film "Die fabelhafte Welt der Amelie".

Da hatte es der Radprofi ganz eilig. Nicht etwa weil ihn der Hunger auf ein französische Spezialität gepackt hatte, nein, Politt trieb ein Notfall auf die Toilette der von Fans überfüllten Gaststätte.

Gute Beine, schlechter Magen

Der 30-Jährige, der vor zwei Wochen am dritten Tour-Sieg seines slowenischen Teamkollegen Tadej Pogacar einen großen Anteil hatte, war bis zu seinem gesundheitlichen Rückschlag ein gutes Rennen gefahren. "Ich war in der richtigen Gruppe, hatte gute Beine. Aber von jetzt auf gleich fingen die Magenprobleme an", erklärte Politt.

Das Ziel erreichte er nach 273 km letztlich als 70. mit 19:55 Minuten Rückstand auf den belgischen Olympiasieger Remco Evenepoel: "Da ging dann nicht mehr, ich bin sehr enttäuscht." Immerhin, die anwesenden Fans hatten ihren Spaß und feuerten Politt nach Verrichtung der Notdurft umso nachdrücklicher an.