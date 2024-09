Paris als Vorbild: Söder will Olympische Spiele 2040 in München

Der Freistaat Bayern und im Besonderen seine Landeshauptstadt München sind bereit für eine Olympia-Bewerbung für die Spiele 2040. Das gab der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf einer Pressekonferenz am Mittwoch am Rande einer Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion im bayerischen Kloster Banz bekannt. "Wir wollen uns mitbewerben für die Olympischen Spiele 2040 mit München und zwar nach dem Modell Paris." Man wolle "keine Monumentalbauten, sondern Vorhandenes nutzen", erläuterte Söder.

Olympia-Bewerbung vor dem Hintergrund von Paris und European Championships

Die Stadt München richtete zuletzt 1972 olympische Sommerspiele aus. 2018 war man mit einer Bewerbung um Winterspiele klar an Pyeongchang/Südkorea gescheitert. Die European Championships 2022 waren das letzte Sportgroßevent in der Hauptstadt. Im Anschluss an die Europameisterschaften waren erste Stimmen für eine mögliche Olympia-Bewerbung lauter geworden. Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte sich damals nicht abgeneigt gegenüber einem erneuten Anlauf gezeigt.

Jüngst hatte Bundessportministerin Nancy Faeser (SPD) eine Erklärung im Hinblick auf eine Bewerbung für die Sommerspiele 2036 oder 2040 unterschrieben. Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig und München schlossen sich der Erklärung an.

Wann die Sommerspiele 2024 vergeben werden, steht noch nicht fest. In vier Jahren gastiert Olympia in Los Angeles, 2032 ist Brisbane dran. Die Spiele ab 2036 wird dann das neu gewählte Internationale Olympische Komitee (IOC) vergeben, dessen aktueller Chef Thomas Bach sein Amt im kommenden Jahr niederlegen wird.

Bayern-Prämie für Medaillengewinner

Das "Ja" zu Olympia ist Teil einiger Maßnahmen rund um den Sport. Dazu zählt auch, Medaillengewinner bei Sportgroßevents neben der nationalen Prämie mit einer bayerischen Prämie zu belohnen. Zuletzt hatten sich vermehrt Spitzensportler geäußert und sich über zu geringe Prämien bei Olympiamedaillen beklagt. Nach Versteuerung bleibe nicht mehr viel übrig, kritisierte unter anderem die Augsburger Kanutin und Olympia-Silber-Gewinnerin Elena Lilik in "Blickpunkt Sport".

Auch die Trainingsarbeit und damit verbundene Förderung der Spitzenathletinnen und -Athleten war im Zusammenhang mit der schwachen Medaillenausbeute bei Olympia immer wieder genannt worden. Man werde für olympische Sportarten auch die Budgets für Trainer deutlich erhöhen. Genaue Zahlen nannte Söder nicht.