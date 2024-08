Olympia 2024: Hrubesch-Team nach Elfmeterschießen im Halbfinale

Spannender hätte der Abend für die deutschen Fußballfrauen gegen Kanada am Ende nicht werden können. Die Entscheidung im Viertelfinale fiel im Elfmeterschießen. Dank Torfrau Ann-Katrin Berger darf die Elf von Bundestrainer Horst Hrubesch weiter von einer Medaille träumen.

Schüllert es wieder?

Bundestrainer Horst Hrubesch musste in Marseille doch nicht auf seine dreifache Turnier-Torschützin Lea Schüller verzichten. Die hatte sich beim 4:1 gegen Sambia eine Schulterprellung zugezogen, meldete sich für das olympische Viertelfinale aber fit. Und fast "schüllerte" es auch in der 11. Minute schon wieder, doch der Ball ging noch am Tor von Kanadas Torfrau Kailen Sheridan vorbei. Auch Klara Bühl konnte ihre Chance nach schönem Angriff in der 18. Minute nicht nutzen und scheiterte an Sheridan. Dem Hrubesch-Team fehlte es an der Präzision. Auf beiden Seiten prägten zudem viele Ballverluste die Partie. Mit dem 0:0 ging es in die Halbzeit-Pause.

Berger rettet die Null

Bei Temperaturen um die 30 Grad musste Ann-Katrin Berger in der 71. Minute das 0:0 retten. Innerhalb von vier Minuten hatten sich die Kanadierinnen vier Möglichkeiten herausgespielt und wollten in dieser Phase des Spiels den ersten Treffer erzwingen. Besonders die in der 57. Minute eingewechselten Evelyne Viens und Adriana Leon machten Druck. Den Chancenwucher betrieben in diesem Duell jetzt die Kanadierinnen. In der 90 Minute wäre dann nach einem Chipball von Jule Brand auf den zweiten Pfosten mehr drin gewesen. Doch Torfrau Sheridan war mit der Faust vor Schüller und Janina Minge dazwischen. Kapitänin Alexandra Popp trieb das Team nach vorne an, doch Zählbares war trotz aller Bemühungen nicht zu sehen. Es ging in die Verlängerung.

Lohmann nah am 1:0

In der Verlängerung hatte dann Sydney Lohmann in der 113. Minute die beste Chance auf ein Tor. Doch ihr Kopfball streifte nur die Latte. Leon verpasste im Gegenzug den entscheidenden Treffer. Es ging ins Elfmeterschießen.

Berger hält zwei Schüsse und trifft selbst

Nachdem Guilia Gwinn und Janina Minge getroffen hatte, hielt Berger den Schuss von Ashley Lawrence. Doch Lohmann schob das Leder über den Kasten. Es blieb spannend. Berger behielt die Nerven und hielt auch den Schuss von Adriana Leon. Nachdem Felicitas Rauch zum 3:1 traf, musste der nächste Schuss sitzen. Berger hatte das Leder von Janine Beckie, dass aber durchrutschte. Es stand 2:3. Und im letzten Schuss machte die deutsche Torfrau das 2:4 selbst perfekt.