Olympia 2024: Das wird am Samstag wichtig

Unter dem Eiffelturm kommt es zum Beachvolleyball-Showdown: Der gebürtige Starnberger Clemens Wickler (TuS Fürstenfeldbruck) kämpft mit seinem Beach-Duo-Partner Nils Ehlers um Gold.

Zum Artikel: Alles Wissenswerte zu Olympia 2024 in Paris

Zwölf Jahre nach dem Gold-Coup von Julias Brink und Jonas Reckermann in London und acht Jahre nach dem Olympiasieg von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst in Rio stehen wieder zwei Deutsche bei den Spielen in einem Beach-Finale. Ein Zuckerschlecken wird es gegen David Ahman und Jonatan Hellvig aus Schweden aber keinesfalls - die Weltranglistenersten gehen leicht favorisiert ins Duell. Die Partie startet um 22.30.

Basketballer kämpfen Bronze

Trostpflaster Bronzemedaille? Nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen Gastgeber Frankreich wollen Deutschlands Basketballweltmeister immerhin ihr Minimalziel erreichen.

Die Mannschaft rund um die FC-Bayern-Stars Andreas Obst, Niels Giffey, Nick Weiler-Babb und Oscar da Silva muss dafür aber erstmal den WM-Zweiten Serbien bezwingen. Ab 11.00 Uhr arbeitet das Team von Bundestrainer Gordon Herbert an ihrem Medaillentraum.

Medaille für Annett Kaufmann und Co.?

Olympia-Entdeckung Annett Kaufmann vom SV DJK Kolbermor und das deutsche Tischtennisteam der Frauen hoffen auf die Medaillen-Krönung. Im Halbfinale gegen Japan war trotz eines Überraschungssieges von Kaufmann nichts zu holen, gegen Südkorea soll es nun besser laufen.

Um 10 Uhr beginnen die Matches gegen die favorisierten Asiatinnen, Bronze wäre für das ersatzgeschwächte deutsche Team eine große Überraschung.