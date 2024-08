Olympia 2024: Das wird am Samstag wichtig

Am Samstag kann Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl auf Dalera ihre nächste olympische Medaille holen. In Tokio glänzte die 38-Jährige aus dem bayerischen Aubenhausen im Einzel- und Teamwettbewerb jeweils mit einer Goldmedaille. Im Team mit Isabell Werth (Wendy) und Frederic Wandres (Bluetooth) hat sie die nächste Chance. Der Wettbewerb beginnt um 10 Uhr.

Schon kurz danach wird es auf der Ruderstrecke spannend. Dann will Oliver Zeidler sich nach drei WM-Titeln endlich mit olympischem Edelmetall belohnen. Der 28-jährige Münchner ist ab 10.30 Uhr gefordert. Im Leichtathletik-Stadion fiebern wir am Abend mit der Bambergerin Gina Lückenkemper mit. Es stehen Halbfinale und Finale an. Die Konkurrenz ist stark, doch möglich ist alles. Zudem sind die deutschen Fußballfrauen im Viertelfinale gegen Kanada gefordert.