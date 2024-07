Olympia 2024: Das wird am Montag wichtig

Die Badminton-Männer und - Frauen eröffnen ab 8.30 Uhr den dritten Wettkampftag der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Aus bayerischer Sicht wird's schon am Morgen spannend: Der Regensburger Christian Reitz ist wieder im Schießstand.

Die Qualifikation Luftpistole Mixed-Team steht auf dem Programm. Alles andere als ein Finaleinzug wäre eine Enttäuschung, auch wenn Luftpistole nicht Reitz' Hauptdisziplin ist. 2016 in Rio gewann er Gold mit der Schnellfeuerpistole.

Deutsche Basketballerinnen starten in olympisches Turnier

Erstmals bei Olympia zu sehen ist Leonie Fiebich aus Landsberg am Lech. Die Flügelspielerin startet mit den deutschen Basketball-Frauen ins Turnier.

Augsburger Kanu-Legende will endlich Gold

Vermutlich zum letzten Mal bei Sommerspielen ist dagegen Augsburgs Kanuheld Sideris Tasiadis zu sehen. Im Einer-Canadier will er ins Finale - und dort am liebsten ganz nach oben aufs Podest. 2012 in London gewann er in dieser Disziplin die Silbermedaille, in Tokio 2021 Bronze. Nur Gold fehlt noch in seiner olympischen Sammlung.