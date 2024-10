Nagelsmann gibt DFB-Kader bekannt und holt Gnabry zurück

Erstmals in diesem Jahr ist der FC-Bayern-Profi Serge Gnabry wieder im DFB-Kader. Gnabry galt als EM-Pechvogel, durfte nicht am Heimturnier teilnehmen. Zuletzt habe der 29-jährige Münchner aber "echt viele gute Spiele gemacht", so Nagelsmann bei der Bekanntgabe des 23-köpfigen Aufgebotes für die Partien gegen Bosnien-Herzegowina und gegen die Niederlande. "Wir freuen uns, auf seine Qualitäten zurückzugreifen."

Gestrichen wurde dafür in der Offensive Maximilian Beier. Der 21-Jährige habe bei Borussia Dortmund "noch nicht so den Flow" gefunden, begründete der Bundestrainer. Dazu strich Nagelsmann auch BVB-Kapitän Emre Can. Die WM-Zukunft im defensiven Mittelfeld gehört den jüngeren Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München und Angelo Stiller vom VfB Stuttgart.

Nagelsmann zementiert Torhüter-Ranking

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann fährt bei der Fußball-Nationalmannschaft weiter einen konsequenten Personalkurs. Dazu passt das Bekenntnis, dass der 37-Jährige mit Blickrichtung WM 2026 zu seinem schwer verletzten Stammtorwart Marc-André ter Stegen abgibt. Bei der Nominierung des DFB-Kaders mit dem Gladbacher Neuling Tim Kleindienst und Promi-Rückkehrer Serge Gnabry gab es darüber hinaus auch erste Hinweise an die Ter-Stegen-Platzhalter Oliver Baumann und Alexander Nübel.

Nagelsmann zementierte das Torhüter-Ranking. "Marc ist unsere Nummer eins - und das bleibt er auch. Er hat von uns alle Zeit, die er braucht, um wieder gesund zu werden", verkündete der Bundestrainer.

Auch Vize-Kapitän Rüdiger zurück

Nagelsmann berichtete von einem Gespräch mit ter Stegen, der nach einer Operation am Knie beim FC Barcelona und im DFB-Team mindestens acht Monate ausfallen dürfte. "Es ist eine bittere Situation für ihn. Da wartest du so lange darauf, die Nummer 1 zu werden, und dann verletzt du dich schwer", erzählte Nagelsmann: "Er wirkte traurig, aber auch gefasst."

Auch Vize-Kapitän Antonio Rüdiger kehrt wenig überraschend zurück: "Es war im September eine Vorsichtsmaßnahme mit seinem Knie. Er ist wieder hundertprozentig fit", berichtete der Bundestrainer.