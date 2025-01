Die Wade: Schiedsrichter Felix Brych muss verletzt vom Feld

Eine Verletzung von Schiedsrichter Felix Brych hat beim Bundesligaspiel zwischen Holstein Kiel und der TSG Hoffenheim (1:3) für eine knapp siebenminütige Unterbrechung gesorgt. Brych zeigte nach 65 Minuten beim Stand von 0:3 auf seine linke Wade und musste wenig später die Spielleitung abgeben. Für den 49-Jährigen übernahm Sven Jablonski, der bis dahin als Vierter Offizieller im Einsatz war. Jablonskis Position blieb zunächst vakant.

Zehn Monate Pause nach Kreuzbandriss

Für Brych ist es nicht die erste Verletzung, die er sich während einer Bundesligapartie zuzog: Am 25. November 2023 hatte er - ausgerechnet im 344. Bundesligaspiel seiner Karriere, bei dem er den Rekord von Wolfgang Stark einstellte - einen Kreuzbandriss erlitten und musste daraufhin bis September 2024 pausieren. In der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart feierte er sein Comeback in der höchsten deutschen Spielklasse. Seitdem kamen weitere fünf Partien dazu.