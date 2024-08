Nach Zorniger-Rüffel: Fürth-Keeper Noll glänzt gegen Regensburg

Fürth-Torwart zeigt, "wie gut er ist"

Das Lob für Noll war so selbstverständlich wie besonders. Zorniger hatte nach seinen harten Worten gegenüber Noll schwer in der Kritik gestanden, entschuldigte sich am Folgetag bei seinem Keeper und veröffentlichte über die Vereinskanäle ein Video, in dem er seine Aussagen als "total daneben" bezeichnete.

Noll, vor der Saison von der TSG Hoffenheim nach Fürth ausgeliehen, ließ seine Leistung auf dem Platz sprechen: Der Schlussmann bewahrte sein Team gerade kurz vor der Pause vor einem Gegentreffer, wehrte in den ersten 45 Minuten fünf Schüsse ab. Dazu ging dem 1:0 in der vierten Minute durch Marco Meyerhöfer ein langer Ball von Noll voraus.

"Er hat sich nichts anmerken lassen, es war auch kein großes Thema. Am Ende ist auf dem Platz entscheidend und da hat er heute gezeigt, wie gut er ist." - Marco Meyerhöfer über Nahuel Noll im BR24Sport-Interview

Fünf Tage frei: "Alle brauchen das jetzt gerade"

Mit dem deutlichen Auswärtserfolg in Regensburg festigt das Kleeblatt einen Platz im ersten Tabellendrittel und hat nach vier Spielen acht Punkte auf dem Konto. Grund genug für Zorniger, dem Team in der Länderspielpause gleich fünf freie Tage am Stück zu geben. "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal so gemacht habe." Normalerweise kriege er "schon bei drei Tagen Bauchschmerzen", sagte Zorniger. Immerhin liegt nicht nur für ihn und Noll eine turbulente Woche hinter sich. "Aber alle brauchen das jetzt gerade."