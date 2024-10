Bayern-Duo fällt verletzt aus - Aufatmen bei Kane

Innenverteidiger Dayot Upamecano vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat beim 3:3 bei Eintracht Frankfurt am Sonntag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten und fällt daher für die kommenden Länderspiele der französischen Nationalmannschaft aus. Wie Frankreichs Verband FFF am Montag mitteilte, sei die Verletzung bei einem MRT in München diagnostiziert worden.

Keine strukturelle Verletzung bei Kane

Wie die Bayern bekannt gaben, wird auch Mathys Tel wegen Schulterbeschwerden nicht zur französischen U21 reisen. Topstürmer Harry Kane, der gegen Frankfurt angeschlagen ausgewechselt worden war, reiste dagegen zur englischen Nationalmannschaft, um dort untersucht zu werden. Am Montagabend folgte die Diagnose: "Die Untersuchung durch die Ärzte der englischen Fußball-Nationalmannschaft hat ergeben, dass bei Harry Kane keine strukturelle Verletzung vorliegt", schrieb der FC Bayern.

Fällt Bayern-Duo gegen Stuttgart aus?

Ob Upamecano oder Tel nach der Länderspielpause auch den Bayern fehlen werden, ist offen - von Vereinsseite war vorerst von einer "Vorsichtsmaßnahme" die Rede. Während Tel in der laufenden Saison meist nur als Joker zum Einsatz kam, war Upamecano im Abwehrzentrum der Münchner bislang erste Wahl und stand bei allen Pflichtspielen in der Startelf. In knapp zwei Wochen warten mit dem VfB Stuttgart und dem FC Barcelona zwei schwere Gegner auf den Tabellenführer.