Achterbahn-Debüt: Kompanys FC Bayern müht sich zu Auftaktsieg

Der FC Bayern gewinnt mit viel Mühe sein Auftaktspiel in der neuen Saison 2024/25 in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg mit 3:2 (1:0). Die Wölfe machten es den Münchnern aber schwer und brachten sie an den Rand der Niederlage. Beim Bundesliga-Debüt von Trainer Vincent Kompany wird aber auch schnell klar: Die Schwächen aus der vergangenen Saison hat der Rekordmeister noch nicht ablegen können. Sorgen bereitet weiterhin die Defensive.

Musiala trifft zur Führung

Die Gäste legten offensiv los, absolut gewillt, ihrem neuen Cheftrainer ein möglichst gelungenes Bundesliga-Debüt zu bereiten. Nach neun Minuten scheiterte Serge Gnabry an Wolfsburgs Schlussmann Kamil Grabara. Zwei Minuten später vergab Harry Kane freistehend gegen Grabara nach schönem Doppelpass mit Neuzugang Michael Olise. Bei der anschließenden Ecke musste Grabara gegen Kimmich parieren.

Der Münchner Führungstreffer lag in der Luft und fiel dann nach zwanzig Minuten. Olise schickte Sascha Boey, der etwas überraschend in der Startelf stand, auf rechts. Dessen Hereingabe von der Grundlinie drückte Jamal Musiala aus kurzer Distanz über die Linie (20.). In der Folge blieben die Münchner das aktivere Team, bis auf einen Abschluss von Serge Gnabry, der am langen Eck vorbeiflog, wurde es aber nicht mehr gefährlich vor dem Pausenpfiff (42.).

Wolfsburg dreht die Partie in wenigen Minuten

Für den VfL kam die Pause gerade recht und Trainer Ralph Hasenhüttl schien seinem Team die richtigen Worte mitgegeben zu haben. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff stießen die Wölfe in den Strafraum vor. Dort brachte Boey Tiago Tomas zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lovro Majer zum Ausgleich (47.).

Der Rekordmeister reagierte geschockt. Zwar prüfte Gnabry das Wolfsburger Tor per Schlenzer (50.). Im Gegenzug traf Majer nur den linken Pfosten und verpasste seinen Doppelpack (51.). Der FCB verfiel in alte Muster, leistete sich viele Ballverluste.

Den größten Fehler nutzte der VfL nur wenige Sekunden später. Minjae Kim verlor vor dem eigenen Sechzehner den Ball an Patrick Wimmer, der vor Neuer querlegte auf Majer. Diesmal traf der Kroate (52.).

Müller kommt und Bayern trifft

Das Team von Trainer Kompany reagierte mit wütenden Angriffen. Einen solchen hätte Musiala aus spitzem Winkel beinahe verwandelt, doch wieder war Grabara zur Stelle und lenkte den Ball noch an die Latte (57.).

Kompany wechselte und brachte Thomas Müller für den offensiv starken, aber defensiv nachlässigen Boey. Und das bayerische Urgestein war direkt mittendrin im Geschehen. Die anschließende Ecke von Kimmich verlängerte Kane in die Mitte, wo Jakub Kaminski den Ball ins eigene Tor lenkte (65.). Müller versuchte den Ball noch ins Tor zu spitzeln, der hatte die Linie aber schon überquert.

Gnabry dreht das Spiel

Das Spiel war spätestens jetzt vollkommen offen. Behrens verpasste nach einem erneuten Defensivfehler der Münchner die erneute Führung (73.).

Auf der Gegenseite löste sich Kane nach einer Flanke des eingewechselten Kingsley Coman. Sein Abschluss im Fallen wurde gerade noch von Eigentorschütze Kaminski über die Latte gelenkt (80.).

Zwei Minuten später fiel er aber doch noch - der bayerische Siegtreffer. Serge Gnabry traf nach Zuspiel von Harry Kane zum 3:2 (82.). Doch Wolfsburg steckte weiter nicht auf und vergab durch Mattias Swanberg die Chance auf den Ausgleich (85.).

Tiago Tomas prüfte aus Abseitsposition in der Nachspielzeit noch einmal Manuel Neuer, doch der hielt den Münchner Auftaktsieg und den vom Ergebnis her gelungenen Start für Vincent Kompany fest.