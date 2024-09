FC Bayern gegen Leverkusen: Kompany hofft auf Torwart Neuer

"Das härteste Spiel der Saison"

Leverkusens Trainer Xabi Alonso ist derzeit mit seinem Team allerdings noch auf der Suche nach den herausragenden Leistungen der Vorsaison. Bayer verlor bereits einmal und kassierte satte neun Gegentore in den ersten vier Spielen. Der Meister ist noch nicht wieder in Bestform, entsprechend demütig reisen Alonso & Co. nach München.

"Das wird das vielleicht härteste Spiel für uns in der ganzen Saison", sagte Alonso: "Um etwas mitzunehmen, brauchen wir eine perfekte Leistung." Und weiter: "Ich weiß nicht, ob es für Bayern auch das härteste Spiel ist, aber für alle anderen Mannschaften ist das Spiel in München das Härteste. Wir brauchen große Konzentration." Alonso schiebt die Favoritenrolle also klar den Hausherren zu.

Alonso will nicht aufs Oktoberfest

Von den vergangenen drei Spielen konnte Leverkusen allerdings zwei gegen den FC Bayern gewinnen, in München gab's in der vergangenen Saison ein 2:2. Die jüngere Vergangenheit spricht also eigentlich für Leverkusen.

Sollte es dann doch mit einem Sieg in München klappen, bliebe den Rheinländern allerdings nicht einmal Zeit zum Feiern. Schon am Dienstag geht's in der Champions League gegen den AC Mailand weiter. Einen Oktoberfest-Besuch haben die Gäste deswegen nicht eingeplant. "Wir haben keine Zeit dafür. Wir trainieren Sonntagmorgen in Leverkusen, um uns auf Milan vorzubereiten", sagte Alonso: "Wir haben eine große Woche vor uns, für uns ist das alles sehr wichtig."