15.09.2024, 15:50 Uhr Bildbeitrag

Champions League: Bayern - Zagreb |17.9., 21 Uhr |Radioreportage

Auftaktspiel für den FC Bayern München in der Königsklasse: Erster Gegner in der reformierten Champions League auf dem Weg zum "Finale dahoam" ist Dinamo Zagreb. BR24Sport überträgt am Dienstag die Partie ab 21 Uhr live in der Radioreportage.

Von BR24Sport