Countdown zum Wiesn-Gipfel: FC Bayern empfängt Leverkusen

EM-Schiedsrichter Zwayer pfeift das Topspiel

Schiedsrichter des Topspiels wird nach Medieninformationen der Berliner Felix Zwayer. Der 43-Jährige hatte bereits das letzte Duell (3:0 für Leverkusen) geleitet. Bei der Fußball-EM 2024 war Zwayer - trotz Kritik im Vorfeld - in vier Spielen überzeugend. Am vergangenen Wochenende war Zwayer in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Einsatz, wo er die Begegnung zwischen Al-Wasl und Al-Nasr (3:1) pfiff.