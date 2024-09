Wiesn-Auftakt nach Maß: FC Bayern watscht Werder Bremen ab

In München startete am Samstag das Oktoberfest und der FC Bayern zeigte sich im hohen Norden in Wiesn-Stimmung. Das Team von Vincent Kompany präsentierte sich einmal mehr in Torlaune. Nach dem 6:1 gegen Holstein Kiel und dem 9:2 gegen Dinamo Zagreb in der Champions League deklassierte der FCB auch Werder Bremen: Im 115. Aufeinandertreffen mit Werder überzeugten die Münchner mit einem 5:0-Sieg. Als einziger Verein ist Bayern auch nach dem 4. Spieltag ohne Punktverlust und führt mit zwölf Punkten die Tabelle an.

Ohne Manuel Neuer, Vertreter Sven Ulreich hält die Null

Der FC Bayern musste auf seinen Kapitän verzichten. Beim Aufwärmen hatte Manuel Neuer Probleme mit dem Oberschenkel. Daher rückte Sven Ulreich ins Tor. Ansonsten stellte Trainer Vincent Kompany im Vergleich zum Zagreb-Spiel auf zwei Positionen um: Für Serge Gnabry und Raphaël Guerreiro (beide Bank) starteten Kingsley Coman und Konrad Laimer.

Vor allem in der ersten Hälfte war es sehr einseitiges Bundesliga-Duell. Es spielte eigentlich nur eine Mannschaft: der FC Bayern. Die Zuschauer im Weser-Stadion bekamen Einbahnstraßen-Fußball zu sehen. Die Münchner dominierten die Partie - der Strafraum der Hausherren befand sich im Dauerbelagerungsmodus. Der Rekordmeister hatte alles im Griff.

Neuzugang Michael Olise spielt groß auf

In der 23. Minute gelang es Michael Olise, die Bremen-Defensive zu knacken und brachte den FCB in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Jamal Musiala auf 2:0. In der ersten Hälfte gab es keinen einzigen Torschuss der Bremer.

Zu Beginn der zweiten Hälfte agierten die Norddeutschen mutiger. Aber gerade als die Bremer aufzeigen und erstmals zu Offensivaktionen kamen, erhöhte der Rekordmeister auf 3:0 (57.). Harry Kane erzielte seinen fünften Saisontreffer. Nur drei Minuten später klingelte es erneut im Werder-Tor. Erneut war es Olise. Der eingewechselte Gnabry sorgte mit seinem Tor für die Vorentscheidung: Nach 65. Minuten stand es 5:0 aus Sicht der Bayern.

Am Sonntag geht es für den Rekordmeister auf das Münchner Oktoberfest - mit der Saisonbilanz dürfte es ein entspannter Nachmittag für das FC-Bayern-Team werden.