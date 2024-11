Kompany bestätigt Alkoholfahrt von Alphonso Davies

"Phonzie hat einen Fehler gemacht und er kennt meine Meinung dazu natürlich", sagte FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany am Samstag vor dem Spiel gegenüber "Sky": "Ich muss natürlich nicht die ganze Mannschaft strafen und das ist grundsätzlich ein Junge bis jetzt alles richtig gemacht hat." Gegen Borussia Dortmund stand Davies in der Startelf der Münchner.

Kommt FC-Bayern-Strafe für Davies?

"Er hat jetzt einen Fehler gemacht und wir werden das intern besprechen und intern werden wir auch die Entscheidungen treffen", ergänzte Kompany. Der FC Bayern hat sich zu dem Vorfall bisher noch nicht geäußert.

Zuvor hatten Medien darüber berichtet, dass Davies in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in München in eine Polizeikontrolle geraten sei. Der Fußballprofi soll dabei in der Münchner Innenstadt selbst am Steuer seines Lamborghini gesessen haben.

Angeblich 0,6 Promille

Wie die "Bild" berichtet, sei ein Alkoholwert von 0,6 Promille festgestellt worden sein. Davies und einige Freunde sollen zuerst auf einem Weihnachtsmarkt, dann in einem Club gefeiert haben. Die Polizei machte aus Datenschutzgründen keine Angaben.

Davies' letzte Bayern-Saison?

Der FC Bayern und Alphonso Davies befinden sich schon länger in Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung. Ein Angebot des Klubs hat Davies bereits abgelehnt, nach der laufenden Saison wäre er ablösefrei. Real Madrid soll der Haupt-Interessent sein. Nach zuletzt starken Leistungen hoffen die FC-Bayern-Verantwortlichen allerdings, Davies vielleicht doch vom Bleiben überzeugen zu können.