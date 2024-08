Heim-Klatsche für Nürnberg - Magdeburg schießt Club ab

Bei über 30 Grad und Wasser(melonen)-Pausen unterlag der 1. FC Nürnberg daheim gegen den 1. FC Magdeburg mit 0:4 (0:1). Der Club ließ sich vor allem im zweiten Durchgang gehörig von den Magdeburgern ärgern und musste die zweite Niederlage unter Trainer Miroslav Klose einstecken. Für die Tore der Magdeburger sorgten Xavier Amaechi, Livan Burcu, Alexander Nollenberger und Philipp Hercher.

Dabei war der FCN gefährlicher und mit mehr Ballbesitz in die Partie im Max-Morlock-Stadion gestartet. Nach einer Trinkpause, in der sich die Magdeburger mit Wassermelonen erfrischten, dann der Führungstreffer. Martijn Kaars setzte sich in einem Laufduell gegen Florian Flick durch und legte quer zu Xavier Amaechi, der den Ball über die Linie drückte (0:1, 24. Spielminute).

Elfmeter für Nürnberg wurde zurückgezogen

Die Gastgeber wurden nach dem Gegentreffer mutiger und spielten nach vorne, kreierten einige Torchancen - so auch in der 41. Minute: Jens Castrops Ball aber segelte über das Tor. Kurz vor der Halbzeitpause gab der Bundesliga-Rekord-Schiedsrichter Felix Brych dann einen Elfmeter für Nürnberg, den er dann aber wieder zurücknahm: Lukas Schleimer war im Sechzehner zu Fall gekommen - ohne das Zutun des Magdeburgers Jean Hugonet, wie bei der VAR-Überprüfung rausgekommen war.

Mit dem 0:1 ging es in die Kabinen. Die Nürnberger mit einem motivierten Start in den zweiten Durchgang: Einen Kopfball von Jeltsch in der 54. Minute klärte Magdeburgs Mohammed El Hankouri. Schleimer kam zwar noch einmal an den Ball - stolperte aber und traf nur den linken Pfosten.

Schadensbegrenzung durch FCN-Keeper Reichert

Livan Burcu, der in der zweiten Hälfte schon wiederholt gefährlich wurde, erhöhte in der 65. Minute auf 0:2 für den FCM. Vom Club kam in der Folge nichts mehr, nur Keeper Jan Reichert hatte noch allerhand zu tun, um Schlimmeres abzuwehren. Ab der 84. Minute war der 23-Jährige dann aber chancenlos: Die Magdeburger fanden erneut eine Lücke, Alexander Nollenberger kam im Strafraum an den Ball und schlenzte den Ball schön ins linke Eck. Damit zappelte der Ball aber nicht das letzte Mal im Nürnberger Tor: Hercher erhöhte in der zweiten Minute der Nachspielzeit auf 0:4.

Die Magdeburger Gäste bleiben damit weiterhin ohne Niederlage in dieser Saison und setzen sich weit oben in der Zweitliga-Tabelle fest.