Füllkrug begeistert von Joshua Kimmich als Kapitän

Kurz vor Ende der gut halbstündigen Pressekonferenz anlässlich der Nations League Partie gegen Ungarn am Samstag hat Niclas Füllkrug über seinen neuen Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich gesprochen: "Ich halte sehr viel von Jo. Ich bin sehr froh, dass er sich bei der Heim-EM auch ein bisschen mehr geöffnet hat. Auch mal so dargestellt wurde, wie er wirklich ist", begann der Stürmer.

Füllkrug: Kimmich verdient "eine gewisse Wertschätzung"

Füllkrug schien sehr zufrieden mit der Entscheidung des Bundestrainers Julian Nagelsmann, Kimmich zu Gündoğans Nachfolger zu ernennen: "Ich freue mich, wenn ich beim Abschluss-Spiel mit ihm in einer Mannschaft bin, weil ich weiß, ich habe eine höhere Chance zu gewinnen und ich freue mich, wenn er hinter mir spielt, wenn wir zusammen auf dem Platz stehen, weil ich weiß, er pusht mich maximal - Ich pushe ihn maximal und freue mich, dass er endlich mal in Deutschland so wahrgenommen wurde, wie er wirklich ist und auch mal eine gewisse Wertschätzung bekommen hat für das, was er seit Jahren leistet und liefert."

Umbruch in der Nationalmannschaft

Niclas Füllkrug sprach auch darüber, wie die Rücktritte des Führungsquartetts aus Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller und Kapitän İlkay Gündoğan die Mannschaft verändert haben: "Wenn ein Thomas Müller beim Essen in den Raum kommt, dann nimmt er natürlich auch eine gewisse Präsenz ein." Es sei ruhiger geworden ohne Müller, so Füllkrug: "Wir vermissen ihn aber trotzdem."

Er selbst sei durch die Veränderungen "in der Hierarchie vielleicht ein bisschen nach oben gerutscht", letztlich habe sich aber nicht viel verändert. Er wolle dem Team weiterhin "Energie geben" und eine "Gier ausstrahlen". Bundestrainer Nagelsmann müsse er nicht mit anderen Mitteln beweisen, dass er bereit sei, versicherte er nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu West Ham United in die Premier League. Bei der Europameisterschaft in diesem Jahr war Füllkrug Backup für Kai Havertz als Stoßstürmer.

Lob auch für Nagelsmann

Bundestrainer Nagelsmann muss nach den Rücktritten nun eine neue Startelf finden: "Julian arbeitet sehr, sehr detailliert mit uns, sehr anspruchsvoll mit uns und das finden wir gut", betonte Füllkrug. Sie seien eine "gierige, hungrige Truppe", die in der Nations League eine Chance sähe, Sicherheit im Spiel zu gewinnen.