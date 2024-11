Vincent Kompany nannte es "das größte Spiel der Bundesliga", Thomas Müller findet: "Es ist immer ein besonderes Spiel" und Joachim Watzke sieht in dem Duell ein Aufeinandertreffen der "beiden deutschen Leuchttürme". Die Rede ist natürlich vom "Klassiker", dem Pendant zum spanischen Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Der FC Bayern trifft am Samstag auf Borussia Dortmund (Samstag, 30. November, ab 18:30 live in der Radioreportage).

Sieben Siege ohne Gegentor gegen "Heimmacht" BVB

Doch hat diese Partie noch dieselbe Bilanz wie früher, als beide Mannschaften sich Jahr für Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft lieferten? Der FC Bayern reist mit einer breiten Brust an. Sie sind Tabellenführer, haben zuletzt sieben Spiele gewonnen. Das letzte Gegentor kassierten die Münchner vor mehr als einem Monat. Und der BVB? Liegt zehn Punkte hinter dem FCB auf Tabellenplatz fünf.

Doch es gibt auch durchaus Argumente für einen Dortmunder Sieg: Da sind zum einen die starken Auftritte in der Champions League, wo der BVB neun Plätze vor dem FC Bayern auf Rang vier steht. Da sind die schnellen Konterspieler, die der Münchner Verteidigung wehtun könnten. Und da ist die Heimstärke: Sechs Spiele in der Bundesliga, sechs Siege.

Die Frage der Woche: Knackt der FC Bayern auch den BVB?

