Der verlorene Sohn: Tillman träumt von Rückkehr zum FC Bayern

Am Mittwoch Wochenende zeigte Malik Tillman mal, dass er auch auf dem höchsten europäischen Niveau mithalten kann: 0:2 lag sein Verein, die PSV Eindhoven, gegen Schachtar Donezk zurück. Es lief die 87. Minute. Dann schlug die Stunde – besser die Minuten – von Tillman. Ein schlitzohriger Freistoß aufs kurze Eck, ein brachialer Distanzschuss aus rund 25 Metern: Noch bevor die Uhr die 90 Minuten vollgemacht hatte, hatte Tillman für den Ausgleich gesorgt, ehe der Ex-Augsburger Ricardo Pepi in der Nachspielzeit sogar für den Siegtreffer sorgte.

Der 22-Jährige hat einen großen Anteil daran, dass die PSV derzeit auf Rang 18 der Champions League liegt, vor Real Madrid, Paris Saint-Germain und Juventus Turin. Auch in der Liga ist Tillman ein absoluter Leistungsträger: Sechs Torbeteiligungen in 13 Spielen – der 22-Jährige hat in Eindhoven eingeschlagen.

FCB hätte Tillmann für weniger Geld zurückhaben können

Vergangene Saison war Malik Tillman vom FC Bayern München zum PSV Eindhoven verliehen worden. Seither zeigt seine Leistungskurve steil nach oben. 24 Scorerpunkte in der vergangenen Saison, sein Marktwert ist inzwischen auf 25 Millionen Euro gestiegen.

Eindhoven ließ sich nicht lange lumpen und verpflichtete Tillman fest. Im vergangenen Mai war offiziell geworden, dass der Deutsch-US-Amerikaner im Anschluss an seine Leihe in der Niederlande bleibt – und nicht zu den Münchnern zurückkehren wird. Im Gespräch mit der Bild sagte er: "Dass sie das nicht gemacht haben, hat mich ehrlicherweise überrascht. Wir hatten nämlich regelmäßig positive Gespräche mit den Verantwortlichen bei Bayern. Aber am Ende haben sich dann dagegen entschieden."

Tillman wäre "happy" gewesen, wenn ihn die Münchner zurückgeholt hätten. Zum Kicker sagte er: "Das Ganze hing an Bayern und sie wollten mich nicht mehr. PSV hatte das Recht, mich zu kaufen, sie waren die erste Option. Also hatte ich nicht wirklich eine Chance, etwas zu sagen."

Tilmann träumt von Rückkehr zum FC Bayern

Auch wenn er sich in den Niederlanden mittlerweile wohlfühle, wie er in einem Interview mit der Bild verriet, so träumt er doch von einer Rückkehr zu den Bayern: "Ich will kein Geheimnis daraus machen: Eine Rückkehr zu Bayern ist für mich weiterhin ein Traum und ein großes Ziel."

Tillman wechselte 2015 in die Jugend des FCB und spielte bis 2022 für die Münchner. Er kam während dieser Zeit auf sieben Pflichtspiele für die erste Mannschaft. Über seine Zeit beim FCB sagte er im Interview mit der Bild: "Ich empfinde Bayern gegenüber eine große Dankbarkeit. Ich durfte acht Jahre bei diesem großen Klub sein und in meiner Jugendzeit extrem viel lernen. Dort wurden mir auch die ersten Schritte im Profifußball ermöglicht."

Das Kapitel FC Bayern ist allerdings noch keinesfalls beendet. Im Juni 2026 hat der FC Bayern eine Rückkaufoption für seinen ehemaligen Spieler. 35 Millionen Euro soll diese laut Medienberichten betragen. Wenn Tillmann weiter solche Tore schießt, dürften die Münchner gerne bereit sein, diese Summe zu bezahlen – und der Traum von Tillman würde Realität werden.