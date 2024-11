"Größtes Spiel in der Bundesliga" - FC Bayern bereit für den BVB

Der FC Bayern München spielt am Samstagabend bei Borussia Dortmund. Mit Vincent Kompany und Nuri Sahin treffen zwei junge Trainer aufeinander, deren Spielweisen diese Saison jeweils schon kritisch begutachtet wurde.

Bei den Bayern sind murrende Stimmen über zu wenig defensive Stabilität verstummt, nachdem man zuletzt sieben Spiele am Stück zu null gewann und der BVB ist trotz Turbulenzen mit sechs Siegen aus sechs Spielen die heimstärkste Mannschaft der aktuellen Saison: "Das größte Spiel in der Bundesliga aktuell", freute sich Kompany am Freitag in der Pressekonferenz vor der Partie

Kompany lobt Sahin, Freund lobt Kompany

Auf die Bedenken wegen des jungen Alters von ihm und seinem Kontrahenten Sahin reagiert Kompany gelassen: "Der Job ist so intensiv, man sammelt schnell Erfahrung." Die Arbeit von Nuri Sahin lobte der 38-Jährige. Der BVB sei eine "gut gecoachte Mannschaft mit klaren Prinzipien."

Sportdirektor Christoph Freund sprach über die aktuell gute Stimmung beim Rekordmeister, nachdem es in den vergangenen Jahren vor Weihnachten oft rumort hatte: "Der ganze Verein fühlt sich geeint an", erklärte Freund und "Vincent hat einen großen Anteil daran", lobte der Sportdirektor den Cheftrainer. Kompany sei fokussiert und sei einer, der "die Leute mitnimmt."

"Von Anfang an Vertrauen" - Kompany zu Upamecano und Kim

Mit einem 1:0 gegen Paris Saint-Germain gewann der FC Bayern am Dienstag das erste Mal in dieser Saison gegen europäischen Hochkaräter und ist nun auch in der Champions League wieder auf Kurs. Manuel Neuer hat seit dem 1:4 in Barcelona sieben Spiele kein Gegentor mehr bekommen: "Manuel ist ein herausragender Torhüter, der sich aktuell in einer hervorragenden Verfassung zeigt", sagte Freund und wehrte sich damit gegen aufgekommen Kritik am ehemaligen Welttorhüter.

Einigkeit findet man aktuell im Lob für die Innenverteidigung um Dayot Upamecano und Min-jae Kim, denen zu Beginn der Saison noch mangelnde Qualität angelastet wurde: "Das Wichtige ist, wie wir auf unsere Spieler gucken und wir hatten von Anfang an Vertrauen in unserer Verteidiger", sagte Kompany, betonte aber, dass die Stabilität auch daher komme, "wie das Kollektiv zusammenspielt."

Kompany freut sich auf Drama

In Hinblick auf den Gegner würde man sich auf die stärkste Version von Borussia Dortmund vorbereiten, erklärte Kompany: "Wenn sie in ihrer besten Form sind, sind sie auch im Spielaufbau sehr stark", erklärte der Cheftrainer. Beim letzten Pass vor dem Tor seien die Borussen immer gefährlich, zudem sehr konterstark.

In den letzten vier Spielen schossen die Dortmunder drei Tore nach der 75. Minute, Kompany sprach noch eine andere Qualität an: "Wir wissen, wie stark sie zu Hause sind." Er würde sich sehr auf die Begegnung freuen, sagte Kompany, auch weil es, egal wie es ausgeht, immer Drama mitbringen würde.