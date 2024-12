Nach dem 10. Spieltag war die Deutsche Meisterschaft für Uli Hoeneß quasi schon sicher. Zumindest hat der Ehrenpräsident des FC Bayern auf einer Veranstaltung in der Schweiz die Meisterschaft schon quasi zugesagt. Das war allerdings bevor Torjäger Harry Kane verletzt pausieren musste und seine Bayern im Achtelfinale aus dem Pokal flogen.

Kein Sieg gegen die nationale Meisterkonkurrenz

Eine hohe Erwartungshaltung an ein Team, von dem Trainer Vincent Kompany immer wieder sagt "wir lernen" oder "wir müssen weiter wachsen". Nach dem Pokal-Aus gegen Leverkusen gab es viel Lob für die Mannschaft, die in Unterzahl viel Moral bewiesen hat. Gleichzeitig ist nun aber der erste mögliche Titel verspielt. Auch die vier Punkten Vorsprung an der Spitze der Bundesliga-Tabelle können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es gegen starke Konkurrenten wie Dortmund, Frankfurt oder Leverkusen bislang noch keinen Sieg gab.

Auf dem Platz wird aktuell sichtbar, wie sehr der FC Bayern auf Tore von Kane angewiesen ist. Für den treffsicheren Stürmer gibt es keinen Backup im Kader. Könnte der Kader noch zu einem Problem werden?

Die Frage der Woche: FC Bayern: Zu früh zu hoch gelobt?

Da erscheint Trainer Vincent Kompany gerade wie der Fels in der Brandung, geerdet, pragmatisch. Der junge Coach arbeitet stoisch weiter. Ganz egal, ob gerade Lobeshymnen auf ihn einprasseln, oder sein Team und seine Spielweise tief in der Kritik stehen. Aber was heißt das für die Titel-Aussichten? Ist die Meisterschaft wirklich nur Formsache? Oder sind die "Kompany-Bayern" gar nicht so viel besser als die nationale Konkurrenz?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in "Heute im Stadion" am Samstag, 7. Dezember, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.