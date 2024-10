Feuern oder festhalten? Sind Trainer nur Spielball des Erfolgs?

Immer wieder werden Trainer schon nach wenigen Spieltagen entlassen. In der Fußball-Bundesliga musste diesmal Peter Zeidler beim VfL Bochum als Erster seinen Hut nehmen. Pellegrino Matarazzo wackelt bei 1899 Hoffenheim bedenklich, und Vincent Kompany beim FC Bayern muss sich nach der 1:4-Klatsche gegen Barcelona Fragen zu seiner Risiko-Spielweise gefallen lassen.

Beben bei der SpVgg Greuther Fürth

In Franken gab's sogar einen "Doppelschlag": Trainer Alexander Zorniger und Sportdirektor Rachid Azzouzi mussten bei Zweitligist SpVgg Greuther Fürth gehen. In Nürnberg war Miroslav Klose von den Fans schon angezählt.

Andere Vereine halten dagegen trotz sportlicher Talfahrt an ihren Trainern fest. Freiburg und Christian Streich waren eines der Beispiele. Auch in Regensburg oder Ingolstadt hält der Verein momentan an Joe Enochs und Sabrina Wittmann fest. Wie lange noch?

Die Frage der Woche

Feuern oder festhalten? Sind die Trainer im Profi-Fußball nur noch Spielball des Erfolgs?

