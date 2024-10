24.10.2024, 09:05 Uhr Videobeitrag

> Sport > Eberl sauer nach Kritik an Bayern-Defensive: "Das ist so billig"

Eberl sauer nach Kritik an Bayern-Defensive: "Das ist so billig"

Der FC Bayern hat in der Champions League mit 1:4 gegen den FC Barcelona verloren. Kritik gab es vor allem an der Defensivleistung der Münchner. Sportvorstand konterte diese mit einer Wutrede: "Das ist so billig, es auf die Defensive zu schieben!"

Von BR24Sport