FC Bayern in Südkorea – neuer Spielstil unter Kompany

Egal ob Trainer, Spieler oder Funktionär - beim FC Bayern waren zum Abschluss der Südkorea-Reise alle gut aufgelegt. "Wenn ich überlege, dass wir nach ein paar Tagen im Training schon so eine erste Halbzeit hinlegen konnten, dann macht einen das erst mal zufrieden", sagte Thomas Müller über das Testspiel gegen Tottenham Hotspurs vor 63.496 Zuschauern am Samstagabend in Seoul, das die Bayern mit 2:1 gewannen.

Bayern München hat einen neuen Spielstil

Müller sprach von der ersten Halbzeit, dort ließ sich gut erkennen, wie sich Cheftrainer Vincent Kompany den neuen Bayern-Fußball vorstellt: Aktiv, aggressiv und intensiv - so soll das Heilmittel gegen die Titellosigkeit sein.

In der vergangenen Spielzeit wirkte das Spiel der Bayern häufig statisch und wenig kreativ. Nach langen Aufbausequenzen fehlte am Ende die offensive Durchschlagskraft. Gerade gegen enges Pressing wie gegen den amtierenden Meister Bayer Leverkusen hatte der FC Bayern große Probleme.

Vorgeschmack auf "Kompany-Fußball"

Ganz anders der Test gegen Tottenham. In einem Spiel, in dem auf allen Positionen gewechselt wurde, dominierten die Bayern mit Zug zum Tor, Kombinationen auf engem Raum und Mann gegen Mann Pressing. Quasi ein Spiegel der Spielweise des Gegners aus der Premier League.

"Beide haben mit offenem Visier gespielt. Beide haben versucht, Mann gegen Mann zu pressen. Nach so kurzer Zeit konnte man schon eine gewisse Handschrift erkennen", analysierte Joshua Kimmich. Bei Müller kam der Ansatz ebenfalls gut an, er sei ja ohnehin "eher ein Freund des Pressings".

Auch wenn nur zwei Tore durch Talent Gabriel Vidović und Reservist Leon Goretzka heraussprangen, lobte Kompany seine Mannschaft: "Für uns war es wichtig, ab dem Moment Gefahr auszustrahlen, in dem wir in Ballbesitz gelangten. Das haben wir richtig stark umgesetzt." Es wird sich zeigen, ob der Belgier den von ihm angestrebten fußballerischen Kulturwandel auch erfolgreich etablieren kann.