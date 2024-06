EM-Fanzone in München - 51 Spiele für ein neues "Sommermärchen"

Im Stadion gibt es sechs EM-Spiele, in der Münchner Fanzone, die am Freitag eröffnet, werden alle 51 zu sehen sein. Platz ist im Olympiapark für 25.000 Fußballbegeisterte. Und auch drumherum gibt es einiges zu erleben.

Der Wunsch nach der Wiederholung des Sommermärchens von 2006 ist groß. Turnierdirektor Philipp Lahm wünscht sich, "dass es viele Begegnungen gibt. Nicht nur unter Deutschen, sondern vor allem Europa und weltweit die Menschen zusammenkommen bei uns", so der Weltmeister von 2014. Er hofft, "dass man sich erlebt, dass man sich spürt. Und so der Zusammenhalt in der Gesellschaft in Deutschland, in Europa wieder größer geschürt wird."

Für ein großes Fußballfest muss allerdings vieles zusammenpassen: "Es ist natürlich abhängig, wie die deutsche Mannschaft spielt. Das ist uns allen klar", sagt Aweed Raab, Projektleiter Olympia Park München. "Aber wenn die in der Vorrunde hier gute Spiele abliefern, dann werden wir hier die schönste Fanzone ever haben."

OB Reiter hofft auf spannendes Fußballfest

Auch die Hoffnungen von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ruhen auf einer guten Leistung der deutschen Mannschaft im Eröffnungsspiel: "Das könnte dann ein gelungener Auftakt für ein großartiges und spannendes Fußballfest sein."

Wie groß der Andrang beim Public Viewing im Olympiapark am Freitag nach Einschätzung der Stadt werden könnte, blieb am Dienstag zunächst unklar. Zumindest das Wetter könnte mitspielen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den Tag des Auftaktspiels im Süden und Osten des Freistaats weitgehend trockenes und sonniges Wetter bei Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad.