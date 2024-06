Fußball-EM 2024: Eröffnungsfeier mit Hommage an Beckenbauer

Am Freitag wird die UEFA Euro 2024 in der Münchner Arena vor dem feierlich eröffnet - dem Ort, an dem die Gedenkveranstaltung für den am 7. Januar verstorbenen Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer stattfand.

Beckenbauer-Witwe Heidi trägt EM-Pokal ins Stadion

Und auch die Eröffnungszeremonie steht im Zeichen von Beckenbauer. Seine Witwe Heidi soll laut einem Bericht der "Bild" den EM-Pokal vor dem Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Schottland (21 Uhr/ live in der Radioreportage) ins Stadion tragen.

Begleitet wird sie von den Europameister-Kapitänen Jürgen Klinsmann (1996) und Bernard Dietz (1980). 1972 sicherte sich Deutschland zum ersten Mal den EM-Titel - angeführt vom damaligen Kapitän Franz Beckenbauer. Wenn die begehrte Trophäe ins Stadion kommt, soll auch ein Video über das Leben der Fußball-Ikone Beckenbauer zu sehen sein.