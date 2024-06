Hitzlsperger: Achtelfinal-Gegner England wäre absoluter Kracher

Der Gegner der deutschen Nationalelf kommt aus der Gruppe C. Für Thomas Hitzlsperger kann es aus dem Quartett "gerne England" werden. Der gebürtige Münchner ist in seiner Karriere auf der Insel für Aston Villa, den FC Chesterfield, West Ham United und dem FC Everton aufgelaufen und hat dadurch "eine besondere Beziehung zu England. Und so ein Spiel Deutschland gegen England im Achtelfinale wäre natürlich der absolute Kracher. Das sagt jetzt mal ein Fußballfanherz".

Verstand sagt "Slowenien oder Serbien"

Allerdings weiß der ARD-EM-Experte: "Der Verstand würde mal sagen: vielleicht eher Slowenien oder Serbien". Entscheidend sei aber, "und das ist vielleicht eine alte Fußballweisheit, den Fokus auf die eigene Mannschaft zu richten". Man müsse jetzt mit Blick auf die nächste Aufgabe fragen: "Was können wir bewirken und weniger welcher Gegner könnte uns Probleme bereiten."

Das Spiel gegen die Schweiz sei nicht ganz so gut gewesen wie die davor. Das sei vielleicht aber genau das gewesen, was die Mannschaft brauchte, um "zu erkennen, wo können wir noch besser werden." Er sei weit entfernt davon zu sagen, "dass es jetzt ein komplett schlechtes Spiel war und eher eine Anerkennung für die Schweiz, die uns gut analysiert und gemerkt haben: Durch das Zentrum ist die deutsche Mannschaft stark, da machen wir alles dicht".

Hitzlsperger hat aber auch positive Erkenntnisse gewonnen: "Dann zu wechseln, David Raum reinzubringen", der dann die entscheidende Flanke auf Niclas Füllkrug schlägt. "Das sind schon positive Sachen", so der 42-Jährige, dem die EM großen Spaß macht. "Seitdem es losgegangen ist, bin ich mit Begeisterung dabei, darf arbeiten, mittendrin in den Stadien, und ich kann mir nichts Besseres vorstellen."