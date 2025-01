Franz Beckenbauer: Der "Kaiser" bleibt unvergessen

Vor einem Jahr verlor der Fußball einen seiner Größten. Am 7. Januar 2024 starb Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren. "Der Kaiser" - Weltmeister als Spieler wie als Trainer und nach Meinung vieler der beste Fußballer, der je in und für Deutschland gespielt hat - hinterließ ein riesige Trauergemeinde, die über den FC Bayern München und Fußball-Deutschland hinausging. In Trauer geeint versammelten sich rund 30.000 Menschen in der Allianz Arena, um Beckenbauer die letzte Ehre zu erweisen. Sein Vermächtnis, so viel stand an diesem bewegenden Tag fest, lebt weiter.

Beckenbauer-Platz und Statue

Eine ganz zentrale Rolle wird Franz Beckenbauer am Stadion der Münchner einnehmen. Die Adresse der Arena wird am ersten Todestag der Fußball-Legende in "Franz-Beckenbauer-Platz 5" geändert - angelehnt an seine Rückennummer 5.

Die Kurt-Landauer-Stiftung setzte sich für die Errichtung einer Beckenbauer-Statue vor dem Stadion ein. Dort steht bereits ein Bronzedenkmal des 2021 verstorbenen Bayern-Ikone und Beckenbauer-Mitspielers Gerd Müller.

Riesen-Choreo bei Champions-League-Spiel

Die Bayern-Fans bedachten ihren Franz Ende April vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid mit einer gigantischen Choreographie. Bei der Mitgliederversammlung Ende des Jahres verkündete Präsident Herbert Hainer unter großem Applaus der Anhänger, dass die Nummer 5 beim FC Bayern nicht mehr vergeben wird.