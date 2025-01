Einfach viel Fußball: FC Bayern startet in die Hammer-Wochen

In der Vorbereitung auf die ersten Spiele des Jahres 2025 hat der FC Bayern nur ein Testspiel gegen RB Salzburg bestritten. Danach war Vincent Kompany vor allem erleichtert, dass es bei der gelungenen Generalprobe für den Bundesliga-Restart "keine Verletzten" gab. Und ergänzte: "Das ist das Wichtigste jetzt."

Nach dem eindrucksvollen 6:0 bei Champions-League-Teilnehmer Salzburg können die Münchner die anstehenden Hammer-Wochen mit sieben Spielen in 22 Tagen mit breiter Brust angehen. Ur-Bayer Thomas Müller sah sogar "nichts, was uns von unserem Weg abbringt".

Mit viel Spielfreude auf dem Platz

Bis zum Auftakt am Samstag (18.54 Uhr in der Radioreportage bei BR24Sport) mit dem Topspiel bei Borussia Mönchengladbach kann Kompany zudem auf die Rückkehr von Stars wie Kapitän Manuel Neuer oder den in Salzburg Grippe erkrankt fehlenden Jamal Musiala hoffen. "Wir wissen, wir werden noch stärker", ließ der Coach voller Selbstvertrauen wissen. Sportdirektor Christoph Freund bescheinigte der Mannschaft nach der kurzen Pause zudem "frische Energie und Leidenschaft".

Die war auch auf dem Platz zu spüren. Etwa bei Flügelflitzer Michael Olise, der zwei der sechs Treffer erzielte. Oder bei Eric Dier, der die Führung besorgte. Der Engländer hatte in der Innenverteidigung den Vorzug vor Dayot Upamecano erhalten, weil der Franzose in Gladbach gelbgesperrt fehlen wird - und Dier erwies sich als solider Vertreter.

Musiala-Ersatz Müller: "Wissen, was wir wollen"

Auch Musiala-Ersatz Müller traf, wird seinen Platz am Samstag aber wieder für den Jungstar räumen müssen. So oder so: "Wir wissen, was wir wollen und was wir brauchen, um auch am Wochenende ein gutes Spiel zu machen", sagte Müller. Und Konrad Laimer unterstrich die Ambitionen fürs neue Jahr: "Wir haben viel vor. Wir sind wieder voll da, wir sind fit und wir sind bereit."

Das soll auch für Neuer gelten. Während sich seine Kollegen auf den Weg nach Österreich machten, trainierte der Torwart in München für sein Comeback nach dem Rippenbruch. "Es sieht ganz gut aus" für Gladbach, meinte Freund. Auch Serge Gnabry wird dann zurückerwartet, der Konkurrenzkampf nimmt also wieder zu.

Drei Englische Wochen stehen bevor

Das, betonte Kompany, "ist nicht nur wichtig, weil wir Bayern München sind, sondern auch, weil wir viele Spiele haben". Nach dem Auftakt im Januar noch jene zu Hause gegen Hoffenheim und Wolfsburg, dann in der Champions League in Rotterdam, in Freiburg und erneut in der Königsklasse zum Abschluss der Gruppenphase gegen Bratislava. Am 1. Februar geht es zum Abschluss der dritten Englischen Woche gegen Kiel. "Wir haben sehr, sehr wenige Pausen", sagte Kompany, "einfach viel Fußball."