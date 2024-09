Die Frage der Woche: Wer ist die Nummer eins in der Bundesliga?

Früher galt in München: Meister wird der FC Bayern und zur Wiesn sind die Münchner unschlagbar. Beides ist zwar nicht mehr in Stein gemeißelt, aber die Bayern wollen in dieser Saison zum Oktoberfest zeigen, dass sie wieder die Nummer eins im deutschen Fußball sind (FC Bayern - Bayer Leverkusen, 28. September, 18.30 Uhr in der Radioreportage und im Liveticker).

Sage und schreibe 29 Tore haben die Rot-Weißen in den ersten sechs Pflichtspielen erzielt. Aber auch Leverkusen ist gut drauf, hat in der Liga 13 Tore geschossen und zuletzt wieder gegen Wolfsburg einen Last-Minute-Sieg eingefahren. Eine Qualität, die Thomas Müller so beschreibt: "Leverkusen klopft so lange an die Tür, bis einer aufmacht."

Die Frage der Woche

Showdown beim Wiesn-Gipfel: Wer ist die Nummer eins in der Bundesliga?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 28. September, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.